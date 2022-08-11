"Никаких гимнов, флагов и национальных цветов": МОК не собирается возвращать в соревнования спортсменов из РФ и Беларуси

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что комитет не будет менять свою позицию относительно отстранения России и Беларуси от спорта.

Глава МОК подчеркнул, что в условиях агрессивных военных действий России в Украине в спортивном сообществе не может быть места для представительства этой страны. Это же касается и Беларуси, помогающей РФ атаковать Украину.

Об этом говорится в издании TVP.

"Сейчас не время менять рекомендации или отношение. Мы по-прежнему не рекомендуем приглашать на соревнования ни российских, ни белорусских спортсменов. Никаких гимнов, флагов и национальных цветов", — сказал Бах.

По его признанию, МОК пока поставлена перед неразрешимой дилеммой, потому что цель организации – объединять через спорт. Он также поблагодарил федерации, исключающие из своих рядов спортсменов, открыто поддерживающих войну, и допускающих к старту – после выполнения определенных требований – тех, кто выступает против действий Владимира Путина.

Он также отметил, что некоторые используют коллективную ответственность и запрещают всем спортсменам из России и Белоруссии участвовать в соревнованиях, как это было, например, на теннисном Wimbledon.

Напомним, что в начале полномасштабной войны, которую Россия развязала против Украины, глава МОК рекомендовал международным федерациям не допускать спортсменов стран-агрессоров к соревнованиям. Однако в июне Бах сделал резонансное заявление о том, что недопуск к соревнованиям россиян и белорусов нарушает принцип "спорт вне политики" и делает невозможным "честность проведения соревнований".

Как следствие, олимпийский чемпион Токио-2020 по греко-римской борьбе Жан Беленюк подверг жесткой критике позицию президента МОК после его скандального заявления об участии в турнирах спортсменов из России и Беларуси.

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