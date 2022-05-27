Никаких матчей с агрессором: УЕФА будет разводить команды из Украины и Беларуси

Никаких матчей с агрессором: УЕФА будет разводить команды из Украины и Беларуси

Европейский футбольный союз (УЕФА) решил разводить украинские и белорусские команды в турнирах под своей эгидой.

Теперь украинские клубы и сборные не смогут встретиться в евротурнирах не только с россиянами, которых вообще выгнали из международного футбола, но и с белорусами.

Соответствующее решение принял Исполнительный комитет УЕФА.

Сообщается, что это сделано из соображений безопасности для обеспечения бесперебойного проведения соревнований в условиях войны, которую Россия развязала против Украины при содействии Беларуси.

В марте организация отреагировала на содействие Беларуси полномасштабному вторжению России в Украину. Все клубы и сборные Беларуси, участвующие в турнирах УЕФА, обязаны проводить свои домашние матчи за границей. Более того, эти поединки должны проходить на нейтральных стадионах без зрителей.

Ранее ТСН Проспорт сообщал, что Россию и Беларусь выбросили из хоккейного чемпионата мира-2023.

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