Никаких матчей с агрессором: УЕФА будет разводить команды из Украины и Беларуси

Европейский футбольный союз (УЕФА) решил разводить украинские и белорусские команды в турнирах под своей эгидой.
Теперь украинские клубы и сборные не смогут встретиться в евротурнирах не только с россиянами, которых вообще выгнали из международного футбола, но и с белорусами.
Соответствующее решение принял Исполнительный комитет УЕФА.
Сообщается, что это сделано из соображений безопасности для обеспечения бесперебойного проведения соревнований в условиях войны, которую Россия развязала против Украины при содействии Беларуси.
В марте организация отреагировала на содействие Беларуси полномасштабному вторжению России в Украину. Все клубы и сборные Беларуси, участвующие в турнирах УЕФА, обязаны проводить свои домашние матчи за границей. Более того, эти поединки должны проходить на нейтральных стадионах без зрителей.
Ранее ТСН Проспорт сообщал, что Россию и Беларусь выбросили из хоккейного чемпионата мира-2023.
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