Никакого нейтрального статуса: Международная федерация гминастики отстранила от соревнований спортсменов из РФ и Беларуси

Украинская федерация гимнастики обратилась с просьбой в Международную федерацию гимнастики (FIG) с просьбой отстранить спортсменов стран-агрессоров.

Министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт рассказал, что FIG положительно ответила на просьбу украинской стороны.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Так, по его словам, FIG запретила гимнастам из стран-агрессоров выступать на международных соревнованиях как под национальными, так и под нейтральными флагами. Кроме того, эти страны лишили права проводить официальные соревнования на своих территориях.

Также стало известно, что Европейский гимнастический союз (European Gymnastics) запретил участие в соревнованиях представителям РФ и РБ. Кроме того, отстранил их от официальных должностей в организации. FIG этого до сих пор не сделала.

"Наша позиция неизменна — россия и беларусь должны быть изолированы от спорта, пока идет война, наши территории оккупированы, а города страдают от российских ракет. Я благодарю международных партнеров, которые поддерживают Украину и наши требования", — отметил Гутцайт.

Соответствующее решение FIG на своей странице в Instagram прокомментировал олимпийский чемпион по спортивной гимнастике – Олег Верняев.

"Уже официально. российским и белорусским спортсменам запрещено выступать на международных соревнованиях. Никакого нейтрального флага. Международная федерация гимнастики (FIG), спасибо за позицию. Европейский гимнастический союз (European Gymnastics) лишил права проводить официальные международные соревнования на территории стран-агрессоров. Спорт - отнюдь не вне политики. россия – страна-агрессор. Точка", — сказал Верняев.

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