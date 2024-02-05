"Никакой пенсии, ублюдок": Фьюри после переноса боя дерзко пригрозил "вырубить" Усика

Обладатель титула WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри после объявления новой даты боя против чемпиона мира по версиям WBO, WBA, IBO и IBF Александра Усика жестко обратился к украинцу.

"Цыганский король" заявил, что не собирается завершать боксерскую карьеру и пригрозил в предстоящем поединке нокаутировать Усика.

"У нас новая дата поединка. Большой привет Турки Аль аш-Шейху за то, что новая дата была названа так быстро. В жизни иногда случаются дерьмовые вещи, но вы не можете позволить этому выбить вас из колеи. Продолжаем двигаться вперед.

Усик там уже скулит: "Тайсон хочет уйти на пенсию". Никакой пенсии, ублюдок! Я тебя нокаутирую! Вырублю тебя! 18 мая, новая дата, прямая трансляция и эксклюзивно из Саудовской Аравии", – заявил Фьюри в видеообращении в своем Twitter.

Поединок Усик – Фьюри должен был состояться 17 февраля, однако из-за травмы британца весь вечер бокса перенесли. Во время спарринга "Цыганский король" получил серьезное рассечение, в результате чего ему пришлось накладывать швы.

Новая дата боя за звание абсолютного чемпиона мира – 18 мая . Место проведения поединка не изменилось – Усик и Фьюри сойдутся в ринге в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Чтобы избежать еще одного срыва боя, организаторы установили санкции, которые будут применены к Усику или Фьюри, если кто-то из них не выйдет на поединок 18 мая. Боксерам грозит огромный штраф в случае отказа биться в запланированную дату.

Напомним, победитель боя Усик – Фьюри станет первым абсолютным чемпионом мира в супертяжелом дивизионе в XXI веке.

Последним "абсолютом" в хевивейте был Леннокс Льюис, который завоевал этот статус в 1999 году, когда победил Эвандера Холифилда. Тогда на кону стояли титулы WBA, WBC и IBF. Пояс WBO был признан равноценным в 2007 году, поэтому победитель боя между Усиком и Фьюри станет первым в истории "абсолютом" в супертяжелом весе с четырьмя главными титулами.

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