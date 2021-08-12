Никакой политической позиции в этом не было: Магучих впервые прокомментировала скандальные фото с россиянкой

Никакой политической позиции в этом не было: Магучих впервые прокомментировала скандальные фото с россиянкой

Спортсменка отреагировала на критику в свой адрес.

Бронзовая призерка Олимпийских игр-2020 в Токио украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих прокомментировала скандальную ситуацию, которая возникла после ее фото с российской соперницей Марией Ласицкене после завершения выступлений в столице Японии.

Легкоатлетка отметила, что никакой политической позиции в этих снимках нет. По ее словам, они были сделаны по традиции Олимпийских игр.

Также Магучих сообщила, что ранее ей предлагали сменить гражданство, но она отвечала отказом, так как хочет и дальше прославлять Украину.

"Это были очень такие эмоциональные соревнования для меня, потому что я - еще молодая спортсменка, а это были Олимпийские игры. У меня были физические проблемы, но я очень была рада, что справилась с этим.

Мы просто поздравили друг дружку, также и спортсменку из Австралии", - сказала Ярослава по возвращению в Украину.

Новости Украины: домой вернулись спортсмены-победители Олимпиады

Напомним:

Бронзовый призер Олимпийских игр-2020 в Токио Ярослава Магучих попала под шквал критики из-за фото с российской соперницей Марией Ласицкене, которые были сделаны после завершения соревнований в секторе для прыжков в высоту в столице Японии.

попала под шквал критики из-за фото с российской соперницей которые были сделаны после завершения соревнований в секторе для прыжков в высоту в столице Японии. Эти кадры вызвали большие дискуссии в Украине, а Магучих попала под критику за фото с россиянкой, которая в 2018 году была доверенным лицом президента РФ Владимира Путина на выборах главы государства.

на выборах главы государства. Магучих также является младшим лейтенантом Вооруженных сил Украины. В то же время Ласицкене - капитан Вооруженных сил РФ.

Ранее в защиту Ярославы стал каратист Станислав Горуна , заявив, что "спорт - вне политики".

, заявив, что "спорт - вне политики". Борец греко-римского стиля и народный депутат Жан Беленюк, который принес Украине единственную золотую медаль на Олимпийских играх-2020 вступился за Магучих и призвал не травить "19-летнего ребенка".

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку