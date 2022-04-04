"Никогда этого не простим, ты - дерьмо": лидер сборной Украины Ярмоленко обратился к Путину

Андрей показывает всему миру ужасы, принесенные в Украину "русским миром".
Полузащитник лондонского "Вест Хэма" и сборной Украины Андрей Ярмоленко не остается в стороне от борьбы украинского народа с российскими оккупантами.
32-летний футболист опубликовал на своей странице в Instagram видео, где показаны разрушения в его родном городе Чернигове после обстрелов и бомбардировок со стороны войск Российской Федерации.
Также Андрей оставил восстание президенту страны-агрессора Владимиру Путину.
"Мы никогда этого не простим. Путин - дерьмо", - написал Ярмоленко.
Ранее сообщалось, что Ярмоленко назвал войну РФ против украинского народа геноцидом. Андрей активно помогает родному городу, страдающему от российских оккупационных войск.
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