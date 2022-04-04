"Никогда этого не простим, ты - дерьмо": лидер сборной Украины Ярмоленко обратился к Путину

"Никогда этого не простим, ты - дерьмо": лидер сборной Украины Ярмоленко обратился к Путину

Андрей показывает всему миру ужасы, принесенные в Украину "русским миром".

Полузащитник лондонского "Вест Хэма" и сборной Украины Андрей Ярмоленко не остается в стороне от борьбы украинского народа с российскими оккупантами.

32-летний футболист опубликовал на своей странице в Instagram видео, где показаны разрушения в его родном городе Чернигове после обстрелов и бомбардировок со стороны войск Российской Федерации.

Также Андрей оставил восстание президенту страны-агрессора Владимиру Путину.

"Мы никогда этого не простим. Путин - дерьмо", - написал Ярмоленко.

фото — instagram.com/yarmolenkoandrey

Ранее сообщалось, что Ярмоленко назвал войну РФ против украинского народа геноцидом. Андрей активно помогает родному городу, страдающему от российских оккупационных войск.

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