"Никогда не называйте нас с россиянами братьями": главное из интервью Зинченко о войне в Украине

Футболист лондонского "Арсенала" и сборной Украины Александр Зинченко дал интервью британскому журналисту Пирсу Моргану, в котором подробно поговорил о войне нашего народа с российскими оккупантами.

ТСН.ua собрал главные тезисы разговора одного из лидеров "сине-желтых" с представителем СМИ.

О том, пожал ли бы россиянину руку

"Без шансов. Потому что я никогда не приму их реакцию. Вы можете сказать, что они ничего не делают против нас. Но они делают. Что? Они не реагируют. Если никто не будет говорить, потому что напуган, то мне жаль. Никогда не называйте нас братьями, как они делали это в прошлом. Никогда больше", – подчеркнул Зинченко.

О периоде своей карьеры в российской "Уфе" (2015-2016)

"Я знаю, что в моей жизни был такой опыт. Некоторым людям в Украине это не нравится. На этот момент и мне. Но я – человек. Я хочу еще раз поблагодарить "Уфу" за все, что они сделали. Но это все. Спасибо им, что взяли этот риск, потому что у меня была сложная ситуация с "Шахтером", подписали меня без просмотров, я никогда не играл на профессиональном уровне до этого. Благодаря этому я подписал контракт с "Манчестер Сити". Но это все. Все остальное – реакция после вторжения от российских клубов, российских игроков, я ее не видел", – заявил Зинченко.

О необходимости отстранения россиян и белорусов в спорте

"У них миллионы подписчиков в социальных сетях. Они могут поговорить с людьми, которые следят за ними. Например, у вас 10 миллионов подписчиков в Instagram. Если бы они опубликовали фото со словами "Остановите это", некоторые люди из этих 10 миллионов пошли бы за ними и также распространяли этот призыв. Это работало бы.

Решение допустить россиян и белорусов к Уимблдону? Нет, я не согласен. Я – один из тех украинцев, которые не хотят видеть их на самом высоком уровне ни в одном из видов спорта. Их нельзя допускать к соревнованиям. Почему? Сколько бомб и ракет было запущено из Беларуси? Я – не политик. Я ничего в этом не понимаю. И никогда бы не понял, потому что это не моя область. Но это не политика, это война. Они говорят не втягивайте политику в спорт. Но это не политика, это война. Вы ничего не делаете, чтобы быть на стороне справедливости. Я уже не говорю о нашей стороне", – заметил Александр.

Об аргументе, что россиянам опасно открыто выступать против войны

"У меня был разговор с одним из российских спортсменов, известным на тот момент. Не из футбола. Не буду говорить его имя, но он очень известен. Я общался с ним, потому что я отписался от него в Instagram, а он спросил меня: "Почему ты это сделал?" Я сказал: "Слушай. Уже три месяца после вторжения, а ты ничего не сказал. У тебя миллионы подписчиков, а ты даже одну картинку не запостил, чтобы остановить этот ужас".

Я никогда не пойму этого, потому что если бы это случилось с Украиной, и Украина вторглась куда-нибудь, клянусь богом, был бы первым, кто кричал бы, чтобы остановить это и вернуться. Они боятся за свои жизни? Я не знаю. Было видно, что он прочитал сообщение, но не ответил", – сказал 26-летний украинский футболист.

О Путине и подрыве Каховской ГЭС

"Я даже не хочу называть его имя. Я не хочу даже говорить о нем. Я слежу за всеми новостями. Вчера я просмотрел видео, когда он разговаривал с кем-то за столом. Я даже не знаю этих людей. Он говорил, что уничтоженную ими Каховскую ГЭС подорвала Украина, несмотря на то, что 100 тысяч украинцев потеряли свои дома, некоторые из них не выжили. Кроме того, был зоопарк, 300 животных которого погибли.

И все говорили об украинском контрнаступлении. Он сказал, что это сделала Украина, потому что она планировала совершить контрнаступление. Вдумайся: ты – украинская армия, ты хочешь провести контрнаступление, ты уничтожаешь ГЭС, чтобы замедлить контрнаступление. Он лжет сам себе.

Чего они хотели добиться? Они сделали это чтобы что? Вы знаете, что в этом регионе растет много растений, росли раньше. Вода затопила – они там больше не будут расти. Годами. Это большая экологическая катастрофа. Огромная. Как это можно описать?", – сказал Зинченко.

О гибели знакомых во время войны

"Имею ли знакомых, которые потеряли жизнь на войне в Украине? Конечно. Это не совсем близкие-близкие друзья, но, да, друзья. Они убиты. Уничтожены бомбами в своих домах. Они ничего не сделали, они этого не заслужили", – ответил Александр.

О том, готов ли с оружием в руках воевать за Украину

"Придет время, когда все там будут. Если это будет последний звонок, то все будут воевать. Пойду ли я? Все пойдут. Буду ли воевать за Украину? Конечно. Но в то же время я понимаю, что сейчас я гораздо полезнее отсюда. В этот момент. Но слушайте, никто не знает, что произойдет дальше", – сказал Зинченко.

О том, где будет жить после завершения футбольной карьеры

"Моя семья в Украине? Да. Они не хотят покидать страну. Это их родина. Я тоже после завершения футбольной карьеры буду жить в Украине. Это точно, миллион процентов", – резюмировал Зинченко.

Напомним, недавно Зинченко стал послом UNITED24 – фандрейзинговой платформы, созданной президентом Украины Владимиром Зеленским для сбора средств на поддержку нашей страны в условиях войны с российскими оккупантами.

Зинченко вместе с другим послом UNITED24, легендой мирового футбола и экс-тренером сборной Украины Андреем Шевченко, занимаются организацией благотворительного матча, который состоится 5 августа на стадионе "Стэмфорд Бридж" в Лондоне.

Собранные во время благотворительного матча Game4Ukraine средства пойдут на восстановление Михайло-Коцюбинского лицея в Черниговской области, разрушенного оккупантами в марте 2022 года.

К слову, ранее сообщалось, что Зинченко станет отцом во второй раз. Александр и его жена, телеведущая Влада Седан, ждут пополнение в семье. Пара поженилась весной 2020 года, а в августе 2021-го у них родилась дочь Ева.

Читайте также:

Легенда "Барселоны" и выдающийся тренер "Арсенала" примут участие в благотворительном матче ради Украины

На войне с Россией погиб 25-летний украинский футболист

Северная Македония – Украина: где смотреть и ставки букмекеров на матч отбора Евро-2024