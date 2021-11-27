"Никогда не сдавайтесь": Усик сделал громкое заявление об абсолютном чемпионстве в супертяжелом весе (видео)

"Никогда не сдавайтесь": Усик сделал громкое заявление об абсолютном чемпионстве в супертяжелом весе (видео)

Александр не сомневается, что сможет объединить все пояса в своих руках.

Обладатель титулов WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе Александр Усик убежден, что в будущем станет абсолютным чемпионом мира. Для этого 34-летнему украинцу не хватает пояса WBC, который сейчас принадлежит британцу Тайсону Фьюри.

Соответствующее заявление боксер сделал во время встречи с детьми, где выступил с мотивационной речью.

"Я это сделаю, потому что я к этому иду. Но считать себя потом великим - это, мне кажется, не моя ситуация. Абсолютного чемпиона в двух весах не было? Значит будет. Будем работать, добиваться результатов. Много есть факторов, которые заставляют людей помнить о спортсменах, о каких-то выдающихся людях в сфере литературы или еще где-нибудь", - цитирует Усика luckypunchnet.

Александр подчеркнул, что не стоит отступать от своих целей, если на пути возникают трудности.

"Когда что-то не получается, ты ни в коем случае не должен сдаваться, а должен снова идти. Нам иногда остается шаг к тому, чтобы все получилось, а мы разворачиваемся и убегаем", - сказал Усик.

В ночь на 26 сентября Усик победил Джошуа единогласным судейским решением — 117-112, 116-112 и 115-113. и завоевал титулы IBF, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе.

единогласным судейским решением — 117-112, 116-112 и 115-113. и завоевал титулы IBF, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе. В активе 34-летнего Усика 19 побед (13 - нокаутом) в 19 поединках. Три из них он провел в супертяжелом весе. Перед этим Александр стал абсолютным чемпионом мира в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), завоевав там все четыре самых престижных пояса.

Реванш Усика и Джошуа намерены провести весной 2022 года. Букмекеры уже определили фаворита боя-реванша Усик - Джошуа.

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