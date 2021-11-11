"Никогда не скажу, что нам не везет": Петраков ответил, почему Украина не смогла победить Болгарию

"Никогда не скажу, что нам не везет": Петраков ответил, почему Украина не смогла победить Болгарию

Наставник "сине-желтых" доволен игрой, которую показали его подопечные.

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины Александр Петраков прокомментировал ничью в товарищеском матче с Болгарией.

- Мне очень понравилось, как играла моя команда. Я всем доволен, доволен ребятами. Это его величество футбол, тем он и прекрасен. Не забиваешь ты - забьют тебе. Было много моментов, не использовали их. Я остался доволен командой и игрой. У меня нет претензий к своим футболистам.

- Нереализация - это проблема психологии или нефарт?

- Я человек опытный, никогда не скажу, что нам не везет. Этого нет, это чисто техническое мастерство футболистов. Вот и все.

- Довольны игрой в 2 центральных защитника, а не в 3?

- Да, я доволен, как ребята сыграли в этой схеме. Говорят, что женщина - прочитанная книга, а я еще непрочитанная. Я должен меняться, я только принял команду. У меня не было времени и контрольных матчей. Здесь я попробовал - мне понравилось. Будем двигаться дальше.

- Это попытка запутать боснийцев?

- Нет, я никогда никого не запутываю. Сейчас запутать невозможно, так как все смотрят матчи, все все читают, все матчи в открытом доступе в интернете. Так что никого не запутаешь, никого не обманешь.

- Довольны игрой лидеров: Зинченко, Малиновского, Ярмоленко?

- Я доволен их игрой. Зинченко и Ярмоленко долго не играли, поэтому провели весь матч. У нас 4 дня, мы играем с 4-го на 5-й - так что все нормально.

- Вы попробовали Зинченко на позиции левого защитника.

- Да, я же хорошо знаю всех ребят, как они и что делают. Я заранее запланировал все эти замены, вместе со своим тренерским штабом. Я все решаю со своими помощниками.

- Ризнык заслужил на дебют.

- Да, Дима заслужил дебютировать за сборную. Я его поздравил. Вместе со штабом мы пошли на такой шаг, потому что человек заслужил, надо было дат ьему возможность.

- Все голы будут забиты в Боснии?

- Я этого хочу. Мечтаю о позитивном результате для нас. Но все решит его величество футбол. Мы сделаем все возможное для победы.

- Этот матч дал больше поводов для оптимизма с точки зрения качества футбола или негатива из-за такого результата?

- Нет, негатива из-за такого результата нет. Я очень доволен игрой. Да, ребята не забили. Как все говорят, оставили на Боснию - дай бог, - сказал Петраков в эфире программы "Головна команда" на каналах "Футбол 1/2/3".

Украина в Одессе расписала ничью 1:1 с Болгарией, нанеся 36 ударов по воротам соперника (14 - в створ). Болгары ответили 4 ударами (1 - в створ). Кроме того, три гола украинцев были справедливо отменены из-за офсайда.

с Болгарией, нанеся 36 ударов по воротам соперника (14 - в створ). Болгары ответили 4 ударами (1 - в створ). Кроме того, три гола украинцев были справедливо отменены из-за офсайда. Во вторник, 16 ноября, украинская команда проведет на выезде судьбоносный поединок в отборе к ЧМ-2022 против Боснии и Герцеговины. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

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Сборная Украины в отборе на Чемпионат мира 2022 года

После восьми туров отбора на ЧМ-2022 сборная Украины с 9 очками занимает второе место группы D. На третьем и четвертом местах расположились Финляндия (8 баллов) и команда Боснии и Герцеговины (7 пунктов), которые провели на один поединок меньше. Возглавляет квинтет сборная Франции - 12 очков и игра в запасе. Казахстан (3 балла) уже потерял все шансы выйти на мундиаль.

Победители групп напрямую выйдут в финальную стадию ЧМ-2022. Команды, занявшие вторые места, и две лучшие сборные Лиги наций УЕФА-2020/21, которые не обеспечили себе попадание на мундиаль, посоревнуются в двухраундовом плей-офф за последние три путевки на мировое первенство.

ЧМ-2022 примет Катар 21 ноября - 18 декабря 2022 года. Жеребьевка финальной стадии состоится в апреле 2022 года.

Добавим, что ранее аналитики повысили шансы сборной Украины на выход в ЧМ-2022.

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