"Никогда не скрывал своего желания": Ребров высказался о возможном назначении в сборную Украины

Главный тренер эмиратского "Аль-Айна" Сергей Ребров прокомментировал слухи, что летом он возглавит сборную Украины.

В конце февраля Украинская ассоциация футбола (УАФ) объявила о назначении Руслана Ротаня исполняющим обязанности главного тренера сборной Украины.

В то же время в УАФ отметили, что соглашение с Ротанем будет действовать до момента вступления в силу контракта с Сергеем Ребровым, с которым продолжаются переговоры.

"Я сам потому и не реагирую на эту информацию и ничего не комментирую, поскольку у меня сейчас есть действующий контракт с "Аль-Айном". Я привык с уважением относиться к своим текущим обязательствам и к тем людям, с которыми в этот момент работаю. Мой контракт истекает в конце июня. Да, тренер имеет право в какой-то момент начать вести переговоры, но главное, что сейчас я по-прежнему являюсь главным тренером "Аль-Айна". Поэтому я ни о чем, что не касается этого клуба, не высказываюсь.

Тем более что так, как ко мне относятся здесь, ко мне не относились ни в одном из клубов, где я работал раньше. И потому с моей стороны такое же отношение к "Аль-Айну". Я рад, что работаю здесь. Одним словом, сейчас я сосредоточен на своей работе. Поэтому никаких комментариев по поводу сборной Украины я и не давал. Когда закончится мой контракт, я буду иметь право решать, что мне делать дальше и с кем сотрудничать.

Повторюсь, у меня есть действующий контракт. Не стану отрицать наличие разных контактов, но сейчас я главный тренер "Аль-Айна". И я не представляю, как при этих обстоятельствах меня связывают со сборной Украины.

Да, я никогда не скрывал своего желания работать с главной командой нашей страны. Это желание есть у меня и сейчас. Но все будет решаться только после окончания моего контракта с "Аль-Айном". Тем более, что все зависит не только от меня, но еще и от УАФ, от решения Конгресса этой организации. Слышал о решении нашей футбольной ассоциации вести переговоры со мной. Я готов к этому. Буду готов, когда истечет мой контракт с "Аль-Айном". Если я буду свободен к тому времени. Сейчас у меня есть желание работать со сборной Украины, но что будет в июне – посмотрим. Повторюсь, в этой ситуации все зависит не только от меня", – сказал Ребров в интервью Dynamo.kiev.ua.

Ребров стал главным тренером "Аль-Айна" летом 2021 года. Ранее он возглавлял киевское "Динамо", "Аль-Ахли" из Саудовской Аравии и венгерский "Ференцварош".

Под руководством украинца "Аль-Айн" выиграл чемпионат ОАЭ, опередив ближайшего преследователя на десять очков. Также команда Реброва стала победителем Кубка лиги ОАЭ.

Кубка лиги ОАЭ. Кроме того, профессиональная футбольная лига ОАЭ признала Реброва лучшим тренером национального чемпионата по итогам сезона-2021/22.

по итогам сезона-2021/22. В этом сезоне "Аль-Айн", за который с лета прошлого года выступает капитан сборной Украины Андрей Ярмоленко, после 18 туров занимает третье место в чемпионате ОАЭ, отставая от лидера на два балла.

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