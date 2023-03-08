"Никогда не скрывал своего желания": Ребров высказался о возможном назначении в сборную Украины

До лета украинский специалист имеет действующий контракт с эмиратским "Аль-Айном".
Главный тренер эмиратского "Аль-Айна" Сергей Ребров прокомментировал слухи, что летом он возглавит сборную Украины.
В конце февраля Украинская ассоциация футбола (УАФ) объявила о назначении Руслана Ротаня исполняющим обязанности главного тренера сборной Украины.
В то же время в УАФ отметили, что соглашение с Ротанем будет действовать до момента вступления в силу контракта с Сергеем Ребровым, с которым продолжаются переговоры.
"Я сам потому и не реагирую на эту информацию и ничего не комментирую, поскольку у меня сейчас есть действующий контракт с "Аль-Айном". Я привык с уважением относиться к своим текущим обязательствам и к тем людям, с которыми в этот момент работаю. Мой контракт истекает в конце июня. Да, тренер имеет право в какой-то момент начать вести переговоры, но главное, что сейчас я по-прежнему являюсь главным тренером "Аль-Айна". Поэтому я ни о чем, что не касается этого клуба, не высказываюсь.
Тем более что так, как ко мне относятся здесь, ко мне не относились ни в одном из клубов, где я работал раньше. И потому с моей стороны такое же отношение к "Аль-Айну". Я рад, что работаю здесь. Одним словом, сейчас я сосредоточен на своей работе. Поэтому никаких комментариев по поводу сборной Украины я и не давал. Когда закончится мой контракт, я буду иметь право решать, что мне делать дальше и с кем сотрудничать.
Повторюсь, у меня есть действующий контракт. Не стану отрицать наличие разных контактов, но сейчас я главный тренер "Аль-Айна". И я не представляю, как при этих обстоятельствах меня связывают со сборной Украины.
Да, я никогда не скрывал своего желания работать с главной командой нашей страны. Это желание есть у меня и сейчас. Но все будет решаться только после окончания моего контракта с "Аль-Айном". Тем более, что все зависит не только от меня, но еще и от УАФ, от решения Конгресса этой организации. Слышал о решении нашей футбольной ассоциации вести переговоры со мной. Я готов к этому. Буду готов, когда истечет мой контракт с "Аль-Айном". Если я буду свободен к тому времени. Сейчас у меня есть желание работать со сборной Украины, но что будет в июне – посмотрим. Повторюсь, в этой ситуации все зависит не только от меня", – сказал Ребров в интервью Dynamo.kiev.ua.
- Ребров стал главным тренером "Аль-Айна" летом 2021 года. Ранее он возглавлял киевское "Динамо", "Аль-Ахли" из Саудовской Аравии и венгерский "Ференцварош".
- Под руководством украинца "Аль-Айн" выиграл чемпионат ОАЭ, опередив ближайшего преследователя на десять очков. Также команда Реброва стала победителем Кубка лиги ОАЭ.
- Кроме того, профессиональная футбольная лига ОАЭ признала Реброва лучшим тренером национального чемпионата по итогам сезона-2021/22.
- В этом сезоне "Аль-Айн", за который с лета прошлого года выступает капитан сборной Украины Андрей Ярмоленко, после 18 туров занимает третье место в чемпионате ОАЭ, отставая от лидера на два балла.
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