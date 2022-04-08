"Никогда не забуду и не прощу": Андрей Шевченко обратился к миру после трагедии в Краматорске

"Никогда не забуду и не прощу": Андрей Шевченко обратился к миру после трагедии в Краматорске

Он призвал мировое сообщество немедленно действовать и остановить войну, которую Россия начала против Украины.

Бывший главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко эмоционально отреагировал на ракетный удар по вокзалу Краматорска, который российские оккупанты нанесли в пятницу, 8 апреля.

Шевченко опубликовал жуткие кадры из Краматорска на своей странице в Instagram и призвал мир немедленно принять меры, которые помогут остановить войну в Украине.

"Я никогда не забуду и никогда не прощу. Настоящий геноцид украинского народа. Российские войска разрушают наши города, отнимают жизнь невинных украинцев. Сегодня ракеты ударили по железнодорожному вокзалу в Краматорске, где украинцы мирно ждали эвакуации в безопасные районы.

Могут ли они называть себя "людьми"? Мир должен действовать сейчас и остановить эту ужасную войну, которая длится уже шесть недель... Остановить войну сейчас!", - написал Шевченко.

Напомним, утром 8 апреля российские войска нанесли ракетный удар с "Точки-У" по железнодорожному вокзалу Краматорска. Именно в это время происходила эвакуация гражданских.

В результате удара по краматорскому вокзалу погибли 50 человек, из них пятеро – дети.

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