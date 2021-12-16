"Никогда не забуду все то, что я здесь пережил": Марлос впервые прокомментировал свой уход из "Шахтера"

"Никогда не забуду все то, что я здесь пережил": Марлос впервые прокомментировал свой уход из "Шахтера"

Футболист благодарен донецкому клубу за годы сотрудничества.

Полузащитник Марлос, у которого закончился контракт с "Шахтером", оставил Украину с чувством любви и благодарности к "горнякам"

Об этом бразилец с украинским паспортом, восемь последних лет выступавший за донецкий клуб, заявил в комментарии Lance.

"Невозможно описать словами, что я сейчас чувствую. Никогда не забуду все то, что пережил за эти 10 лет в Украине, особенно за последние 8 сезонов в футболке такого большого клуба. Именно здесь я провел самые лучшие моменты своей жизни. Я буду благодарен за то, что Шахтер дал мне и моей семье.

Там у меня остались отличные друзья. Я навсегда сохраню в своем сердце расположение болельщиков и уважение, которое все, кто имеет отношение к Шахтеру, проявляли ко мне на протяжении всех этих лет. Здесь я праздновал титулы, выигрывал индивидуальные награды, получил вызов в сборную Украину и, прежде всего, вырос как профессионал и человек. Могу только сказать: спасибо за все, история с Шахтером завершена", – отметил футболист.

Марлос перешел в "Шахтер" из харьковского "Металлиста" в 2014-м году. Вместе с "горняками" хавбек завоевал 12 трофеев — четыре титула в УПЛ, четыре Кубка Украины и четыре Суперкубка страны.

В общей сложности игрок провел за дончан 287 матчей и забил 74 гола во всех турнирах. Марлос является 11-м бомбардиром и входит в топ-25 игроков по количеству поединков в истории клуба.

Стоит отметить, что у Марлоса есть украинское гражданство и провел за национальную команду 27 матчей.

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