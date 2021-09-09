"Никогда счастливее не была": Харлан поделилась трогательным моментом с сюрпризом от жениха (видео)

"Никогда счастливее не была": Харлан поделилась трогательным моментом с сюрпризом от жениха (видео)

Спортсменка не смогла сдержать слез от неожиданности.

Одна из лучших фехтовальщиц мира украинка Ольга Харлан поделилась трогательным моментом с сюрпризом от своего возлюбленного Луиджи Самеле.

Шестикратная чемпионка мира опубликовала в Instagram ролик, как ее избранник удивил тем, что приехал к ней без предупреждения. От такого сюрприза Ольга не смогла сдержать слез.

"Кто-то сказал, что лучшие моменты случаются неожиданно... Что ж, это правда. Счастливее никогда не была. Я так сильно тебя люблю", - прокомментировала ролик фехтовальщица.

Харлан - многократная чемпионка мира и Европы. На счету Ольги четыре олимпийские медали Пекина-2008 ("золото"), Лондона-2012 ("бронза") и Рио-де-Жанейро-2016 ("бронза" и "серебро").

Харлан встречается с итальянским фехтовальщиком Луиджи Самеле. На Олимпиаде в Токио он завоевал две серебряные медали (в личном и командном первенстве).

Как сообщал ранее ТСН Проспорт, Харлан призналась, что занималась сексом на Олимпиаде в Токио.

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