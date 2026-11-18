Дмитрий Ризнык / © УАФ

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Вратарь донецкого "Шахтера" и сборной Украины Дмитрий Ризнык прокомментировал победу над Грузией в матче заключительного, шестого тура группового этапа Лиги наций-2026/27.

Из-за полномасштабной войны с российскими оккупантами номинально домашний для украинцев поединок состоялся в словацком городе Кошице и завершился победой "сине-желтых" со счетом 1:0.

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Также голкипер подвел итоги выступления национальной команды в Лиге наций-2026/27, где она заняла третье место в группе и сохранила прописку в дивизионе B на следующий сезон.

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"Вышел очень тяжелый матч, к которому мы тщательно готовились. Три предыдущих матча мы провели неудачно, поэтому все ребята настраивались только на победу. Хотелось наконец-то переломить эту черную полосу.

Именно поэтому каждый бился на поле до последнего. Возможно, наш футбол был не слишком красивым, но мы добыли очень важный результат.

Как оцениваю выступление Украины в Лиге наций? В первую очередь не хватило побед, но сейчас в национальной команде продолжается особый этап. Происходит перестройка, появилось много новых игроков. Быстро адаптироваться к этим требованиям не так-то просто, поэтому хорошо, что мы сохранили прописку в дивизионе B.

Безусловно, мы стремились повыситься в классе, однако имеем то, что имеем. Никакой трагедии нет: сделаем правильные выводы и на следующие матчи будем выходить совсем с другим настроением", — цитирует голкипера сайт "Украинский футбол".

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Кроме того, Ризнык высказался о предстоящей жеребьевке отбора Евро-2028, где сборная Украины будет находиться в третьей корзине.

"В нашей команде нет никакой паники или ощущения провала — у нас также хватает топ-игроков и сильных тренеров. Все будет решаться непосредственно на поле — благодаря качеству игры и единству коллектива. Поэтому мы никого не боимся и готовы биться с кем угодно. Неважно, кто выпадет во время жребия и из какой корзины будет соперник", — сказал вратарь.

Жеребьевка квалификации Евро-2028 состоится 6 декабря в Белфасте (Северная Ирландия). Начало — в 18:00 по киевскому времени.

Сборная Украины получит по одному сопернику из первой, второй, четвертой и, возможно, пятой корзины — в зависимости от размера отборочной группы.

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Победители всех групп и восемь лучших сборных, которые займут вторые места, напрямую выйдут на Евро-2028. Остальные путевки будут разыгрываться в плей-офф с учетом результатов Лиги наций и специальных условий для хозяев турнира (Англия, Ирландия, Шотландия и Уэльс).

Групповой раунд отбора Евро-2028 продлится с марта по ноябрь 2027 года. Стыковые матчи состоятся в марте 2028 года.

Финальный турнир Евро-2028 состоится с 9 июня по 9 июля 2028 года на девяти стадионах Великобритании и Ирландии.

Ранее сообщалось, что сборная Украины узнала всех возможных соперников в отборе Евро-2028.

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