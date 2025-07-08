Денис Бойко и Николай Морозюк

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В седьмом выпуске нового YouTube-шоу Дениса Бойко один из лучших исполнителей штрафных ударов в Украине и король медийного футбола Николай Морозюк рассказал о стрессах в "Динамо", игре в Турции, личной жизни, завершении карьеры и медиафутболе.

Смотрите полный выпуск здесь или в проигрывателе ниже.

"Травма – это открытый перелом": старт карьеры и школа выживания

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Футбольный путь Николая Морозюка начался в 6-м классе, а в 13 лет юноша уже попал в академию киевского "Динамо". Вспоминает, что после турнира в Кременчуге, где стал лучшим бомбардиром, получил приглашение на просмотр. Уже через месяц Морозюк переехал из Львова в Киев.

"Когда мне впервые выдали экипировку с эмблемой "Динамо", меня мурашило и трясло. Это была фантастика".

Также спортсмен рассказал о тогдашнем футбольном воспитании и разнице между своими ровесниками и современными игроками. Утверждает, что изменился подход к тренировкам, теперь молодые футболисты более профессиональные, но порой показывают меньше характера.

"Нас воспитывали: травма – это открытый перелом. Если температура 40, ты скрываешь это от врача, только бы сыграть, чтобы твой конкурент не занял твое место. Это была школа выживания. Только потом пришло понимание: "Если у тебя что-то болит, пропусти одну тренировку, чтобы потом не пропустить месяц".

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"Это незабываемо": пенальти, которое вошло в историю

В 2007-м, в матче за Суперкубок Украины между "Динамо" и "Шахтером", Морозюк забил пенальти, которое принесло победу его команде. Вспоминает, что хотел, чтобы до него дошла очередь – для этого нужно было, чтобы Разван Рац из "Шахтера" забил с отметки. Так и вышло.

"Тогда я был уверен. Просто дайте ударить".

После этого Морозюк уехал в аренду в "Днепр", но не сыграл там ни одного матча. Затем вернулся в "Динамо-2", а затем провел год в "Оболони" на правах аренды. Далее последовали "Кривбасс" и донецкий "Металлург" – Николай сыграл во многих клубах в Украине. Также было два приглашения от "Анжи", но в Россию Морозюк не поехал.

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"Лучший и самый тяжелый период – "Динамо"

В 2015 году Николай вернулся в основную команду "Динамо". Отмечает, что именно этот период карьеры был наиболее успешным, но в то же время самым стрессовым.

"Динамо" это ответственность, давление, у тебя нет права на ничью – только победа".

Также футболист рассказал о штрафных и первом голе, после которого появилась уверенность, что может забить с любой позиции, и о влиянии Рауля – ассистента главного тренера "Динамо" Реброва.

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Рефлексия карьеры: "Я раскрылся на 35%"

Морозюк утверждает, что в плане футбольного потенциала не раскрылся даже наполовину. Причина тому: правила и рамки, в которых нужно было играть.

"Я раскрылся на 35%. В "Динамо-2" мне говорили: "Пока не научишься играть в два касания, играть не будешь". Затем сменили позицию с нападающего на крайнего защитника. Мне сначала не нравилось, потом искал плюсы и думал, как использовать это время с максимальной эффективностью".

"Мне хотелось какой-то свободы": завершение карьеры

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11 января 2022 года Николай Морозюк подписал контракт с одесским "Черноморцем", но после полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года аннулировал его по согласию сторон. Так завершилась его футбольная карьера. Вспоминает, что это решение было более эмоциональным, чем взвешенным.

"Я искал пути продолжения карьеры, но было много нюансов, поэтому я решил попробовать себя в роли агента, помогать футболистам становиться на ноги. Но, как оказалось, это точно не для меня" .

ProFan – первая медиафутбольная команда

После завершения профессиональной карьеры Николай Морозюк очутился перед сложным выбором. Признается, что вариантов развития было множество, и решил попробовать то, чего никогда не делал раньше.

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"Я возвращался в Украину с идеей создания медийного футбола, но не было понимания, как это делать. У меня была идея создать элит-лигу из экс-игроков, но, пообщавшись с людьми, я понял, что это не так легко во время войны" .

Сначала Морозюк планировал присоединиться к команде IGNIS, однако судьба свела его с ProFan – первой в Украине медиафутбольной командой. Интересно, что на момент вступления он лично не знал ни одного игрока: только общался с президентом.

Также Николай рассказал, какие суммы фигурируют в медиафутболе, сравнил медиалиги в разных странах и поделился своим опытом: как в ProFan он сочетает роль игрока с тренерской работой.

"Мне нравится, это даже отчасти сюрприз для меня" .

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Напомним, что интервью с Николаем Морозюком вышло на YouTube-канале Дениса Бойко. Это новый проект от 1+1 media , где экс-голкипер "Динамо", "Днепра" и сборной Украины ведет искренние разговоры с людьми, творящими историю украинского спорта.

Гостями шоу уже были Андрей Ярмоленко , Руслан Ротань , Филипп Будковский , Сергей Сидорчук , Сергей Шищенко и Сергей Кривцов . Новые выпуски выходят еженедельно на YouTube-канале Дениса Бойко.