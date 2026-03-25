Николай Павлов в подкасте Дениса Бойко: о продаже Рыкуна, проблемах "Ворсклы", просьбе Кучмы
Смотрите новый выпуск YouTube-шоу Дениса Бойко, гостем которого стал выдающийся украинский тренер Николай Павлов.
В YouTube-шоу Дениса Бойко пожаловал заслуженный тренер Украины, Почетный президент футбольного клуба «Левый Берег» и Президент Всеукраинского объединения тренеров по футболу Николай Петрович Павлов.
Выпуск подкаста можно просмотреть по ссылке или в проигрывателе ниже.
Карьера игрока, травма на поле и начало тренерства
Игровая карьера Николая Павлова продолжалась с 1972 по 1984 год. С 1983-го футболист выступал за ФК «Днепр» и после триумфа команды получил приглашение в сборную СССР. Правда, сыграл за нее всего 20 минут в товарищеском матче против сборной ФРГ.
Во время игры футболист получил травму из-за столкновения с Руди Феллером. Павлов завершил игровую карьеру в 30 лет.
«Мне легко далось это решение. Я сделал две или три операции и устал терпеть эту боль. Мы были на сборах в Евпатории, мне было очень больно. Сказал Емецу и Жиздику, что хочу закончить карьеру. Они ответили: „Хорошо, пойдешь в Каменское во Вторую лигу главным тренером“
После этого разговора Николай Павлов поступил в высшую тренерскую школу. Позже он работал с ведущими украинскими футбольными клубами: «Таврией», «Днепром», «Динамо», «Металлургом» и «Ворсклой».
«Всем, что есть у меня в жизни, я обязан им (Емецу и Жиздику). Потому что они за меня решили, кем мне быть. Это были тренеры-психологи и я многое от них взял»
Продажа Рыкуна
Во время тренерства в «Ильичевце» Николай Петрович решил создать команду, которая играла бы на область и приобрела перспективного Александра Рыкуна, который, тем не менее, носил сложный характер. Тогда за футболиста отдали 70 000 долларов и под руководством Павлова он начал забивать. После этого его захотел вернуть родной «Днепр».
«Позвонили Рыкуну. Говорю, пусть звонят мне, а они все равно звонят по телефону Бойко (генеральному директору клуба). Он назвал за Рыкуна сумму миллион или два».
Такая стоимость не подходила «Днепру», поэтому они обратились к Павлову: тот попросил за игрока суммарно 350 тысяч.
«Потом встретились с Бойко, говорю ему: „Помните, когда мы купили его за 70 000? Он забивает голы, но я по ночам не сплю. Я с ним не буду работать. Купили за 70, а отдавать за 2 млн, вы что, сошли с ума?“
В итоге тренеру удалось продать футболиста по собственным условиям. Также в конце сотрудничества Павлов дал Рыкуну ценный совет:
«Говорю ему: „Пиши зарплату 15000 долларов (а получал две тысячи). Расписывайся, только никому ничего не говори. Когда тебя спросят, скажи, что у Павлова было 15000“. Он получил эту зарплату»
«Неужели меня должен держать контракт? Неужели я не заслужил, чтобы просто взять и уйти?»: дисквалификация в «Ильичевце» и работа в «Ворскле»
В 2004 году Павлов работал в мариупольском «Ильичевце», но покинул команду после скандала с публичными нецензурными изречениями в адрес арбитра Виталия Годуляна.
«Мне говорили, что заплачу штраф и буду продолжать. Я сказал „нет“. Для меня это был повод уйти»
Через три года тренер вернулся к работе и возглавил полтавскую «Ворсклу». Под руководством Николая Павлова команда завоевала свой первый и единственный трофей — Кубок Украины в сезоне-2008/09, обыграв донецкий «Шахтер». Кроме того, при Павлове клуб впервые вышел в групповой этап Лиги Европы сезона-2011/12.
Полтавская «Ворскла» стала последним клубом в карьере тренера.
«В течение последних 7,5 лет работы у меня был лучший тренерский штаб в моей жизни»
Чем Павлов занимается после завершения карьеры тренера?
Николай Павлов официально завершил карьеру тренера в феврале 2017 года. Вспоминает: сначала занимался домом и проводил время с семьей, внуками и друзьями, а затем получил интересное предложение от коллеги создать всеукраинское объединение тренеров по футболу. Павлов стал президентом этой организации.
«Первая задача у меня была, как у любого нормального руководителя, создавать рабочие места. Заслуженные тренеры сами найдут работу, а молодым нужно помогать. И мы создали детский футбольный клуб, куда брали молодых тренеров. Так и завертелось»
Также Павлов вспомнил о футболистах, которых когда-то побуждал стать агентами, в частности, Вадима Шаблия.
«Я его вовремя попросил, чтобы он завершил карьеру футболиста потому, что это дало бы ему больше возможностей. У него было много нужных агенту черт характера. Когда у человека есть такая возможность коммуницировать, он всегда сможет чего-нибудь достичь. Не обязательно в футболе»
Также в подкасте Павлов рассказал о дружбе с Лобановским, просьбе Кучмы и потере любимого футболиста. Больше смотрите на YouTube-канале проекта от 1+1 media, ведущим которого является экс-голкипер сборной Украины Денис Бойко.
