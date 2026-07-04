Никому не отказал: Месси сфотографировался с игроками Кабо-Верде после матча ЧМ-2026

Лионель Месси / © Associated Press

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Легендарный форвард сборной Аргентины Лионель Месси сделал совместные фото с игроками сборной Кабо-Верде после матча 1/16 финала чемпионата мира-2026.

Поединок на арене "Hard Rock Stadium" в Майами (США) завершился победой аргентинцев (3:2) по итогам экстра-таймов.

После завершения игры Месси активно раздавал интервью, тогда как кабовердейцы ждали, пока он освободится, чтобы сфотографироваться с ним.

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Когда сразу несколько футболистов сборной Кабо-Верде подошли к Месси, он лишь улыбнулся и никому не отказал в общем фото.

Отметим, что в этом матче Месси отличился голом и таким образом установил ряд рекордов. В частности, обновил собственное достижение по забитым голам на чемпионатах мира — 20. Ближайшим преследователем является француз Килиан Мбаппе с 18 мячами.

Также Лео обновил свой рекорд по продолжительности голевой серии в истории Мундиалей — он забил в восьмом матче подряд на ЧМ.

Ранее голкипер сборной Кабо-Верде Возинья признался, что сказал ему Месси после матча 1/16 финала ЧМ-2026.

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В 1/8 финала ЧМ-2026 сборная Аргентины сразится с Египтом, который на старте плей-офф в серии пенальти одолел Австралию (1:1, пен. 4:2).

Матч Аргентина — Египет состоится во вторник, 7 июля, в 19:00 по киевскому времени.

Победитель пары Аргентина — Египет в 1/4 финала сразится с триумфатором противостояния Швейцария — Колумбия.

Ранее мы рассказывали, что определились все пары 1/8 финала ЧМ-2026.

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