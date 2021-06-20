"Никто не будет играть на ничью": Шевченко - о решающем матче с Австрией на Евро-2020

Наставник "сине-желтых" отметил важность избежать ошибок в центре поля, чтобы соперник не смог организовать контрвыпады.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал предстоящий матч 3-го тура групповой стадии Чемпионата Европы-2020 против команды Австрии.

Наставник "сине-желтых" оценил силу соперника и отметил, что ни одна из команд не собирается играть на ничью.

"Австрия - хорошо сбалансированная команда, которая борется, играет до конца, постоянно прессингует. Лучший их игровой элемент - контратака после прессинга в середине поля. Поэтому нам нужно быть внимательными, избежать потерь мяча в середине поля. Думаю, чем острее мы будем играть, тем сложнее будет австрийцам обороняться.

До игры мы можем только планировать. У Австрии есть возможность поменять систему игры, так делает любая команда. Мы будем готовиться к разным сценариям. Мы знаем, что будет очень тяжелая и напряженная игра. Ни одна из команд не будет играть на ничью", - сказал Шевченко в эфире программы "Великий футбол".

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Также тренер украинской сборной рассказал о кадровых потерях своей команды.

Полузащитник Александр Зубков пропустит игру с Австрией, поскольку до сих пор не восстановился от травмы, полученной в стартовом матче с Нидерландами. А вот защитник Денис Попов может вернуться в общую группу перед матчем с Австрией.

"У Попова небольшая проблема, но я думаю, что он вернется в общую группу. Зубков восстанавливается, мы не можем форсировать его возвращение. С ним работают хорошие физиотерапевты. С Австрией он точно не сыграет", - сказал Шевченко.

Поединок Украина - Австрия состоится в понедельник, 21 июня, на Национальном стадионе в Бухаресте. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по киевскому времени.

ТСН Проспорт будет рассказывать обо всех главных событиях вокруг матча и проведет онлайн-трансляцию игры.

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Сборная Украины начала финальный турнир Евро-2020 поражением от Нидерландов (2:3), после чего обыграла Северную Македонию (2:1).

(2:3), после чего (2:1). Перед заключительным туром "сине-желтые" с 3 очками занимают второе место группы С, опережая Австрию по дополнительным показателям. Даже ничья в последнем матче гарантированно выведет подопечных Андрея Шевченко в плей-офф.

В 1/8 финала выйдут 2 сильнейшие сборные каждого квартета и 4 обладателя лучших третьих мест.

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