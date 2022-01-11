Никто не хочет сразиться с украинцем: Ломаченко не может определиться со следующим соперником

Бывший чемпион пожаловался на проблемы с организацией боя.
Эксчемпион в трех дивизионах Василий Ломаченко заявил, что на данный момент никто из серьезных соперников не хочет сразиться с ним.
"Сейчас никто не хочет подписывать контракт на бой со мной", – цитирует Ломаченко DAZN Boxing.
Напомним, что украинец хочет провести свой следующий поединок провести против абсолютного чемпиона мира австралийца Джорджа Камбососа.
- На счету Ломаченко 16 побед (11 – нокаутом) и 2 поражения на профессиональном ринге.
- В ночь на 12 декабря Василий единогласным решением судей победил гонца Ричарда Комми и завоевал пояс интерконтинентального чемпиона по версии WBO.
Читайте также:
"Увидите битву на век": экссуперник Усика назвал лучшего оппонента для Ломаченко
Промоутер готов организовать Ломаченко бой за звание абсолютного чемпиона мира, но назвал условие
Время играет за Ломаченко: абсолютного чемпиона мира в легком весе хотят заставить сразиться с украинцем