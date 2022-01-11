Никто не хочет сразиться с украинцем: Ломаченко не может определиться со следующим соперником

Никто не хочет сразиться с украинцем: Ломаченко не может определиться со следующим соперником

Бывший чемпион пожаловался на проблемы с организацией боя.

Эксчемпион в трех дивизионах Василий Ломаченко заявил, что на данный момент никто из серьезных соперников не хочет сразиться с ним.

"Сейчас никто не хочет подписывать контракт на бой со мной", – цитирует Ломаченко DAZN Boxing.

Напомним, что украинец хочет провести свой следующий поединок провести против абсолютного чемпиона мира австралийца Джорджа Камбососа.

На счету Ломаченко 16 побед (11 – нокаутом) и 2 поражения на профессиональном ринге.

В ночь на 12 декабря Василий единогласным решением судей победил гонца Ричарда Комми и завоевал пояс интерконтинентального чемпиона по версии WBO.

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