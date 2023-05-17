"Никто не мог представить, что россияне тысячами будут убивать украинцев": Ракицкий оправдался за выступления в РФ

Защитник донецкого "Шахтера" Ярослав Ракицкий впервые прокомментировал российский этап своей карьеры.

В январе 2019-го воспитанник "горняков" после 10 лет выступлений за первую команду "Шахтера" перешел в питерский "Зенит", из-за чего перестал вызываться в сборную Украины.

После того, как РФ развязала полномасштабную войну против Украины, он расторг контракт с "Зенитом", а также призвал россиян остановить войну.

33-летний футболист попытался оправдаться за то, что долгое время играл в стране-террористе. По его словам, события с 24 февраля 2022 года для него "расставили все по местам".

"Скажу, что я в первую очередь футболист. Футбол – моя работа и дело всей моей жизни. И в России я делал только то, что играл в футбол. А когда началась полномасштабная война 24 февраля 2022 года, то я в тот же день решил разорвать контракт и вернуться в Украину. Этот поступок и есть мой ответ. Никто не мог представить такого масштаба агрессии: что россияне тысячами будут убивать украинцев, разрушать наши города. Если бы я знал, что так будет, то никогда бы не поехал играть в Россию!

Более того, считаю, что многие до февраля 2022 года не воспринимали это настолько тяжело: посмотрите, в России проводился чемпионат мира по футболу, должен был состояться финал Лиги чемпионов, многие украинцы продолжали жить в России и работать, страны торговали между собой. Но 24 февраля расставило все по местам – в один день все поняли, что у нас, у цивилизованного мира, нет ничего общего с Российской Федерацией. Поэтому я здесь, в Украине – вместе со своей страной, со своим народом. И это мой ответ на все вопросы", – сказал Ракицкий в интервью официальному сайту "Шахтера".

Напомним, Ракицкий вернулся в "Шахтер" в начале 2023 года. После разрыва контракта с "Зенитом" он весной 2022 года присоединился к "горнякам" для участия в благотворительных матчах в поддержку Украины в войне с российскими оккупантами.

Первую часть сезона-2022/23 Ярослав отыграл в турецком клубе "Адана Демирспор".

В этом сезоне Ракицкий сыграл в 11 матчах "Шахтера" во всех турнирах, забил два гола и отдал один ассист.

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