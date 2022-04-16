"Никуда я не убегал": выдающийся украинский биатлонист объяснил, почему ездил за границу во время войны с РФ

"Никуда я не убегал": выдающийся украинский биатлонист объяснил, почему ездил за границу во время войны с РФ

Андрей Дериземля вернулся на родину после того, как вывез из страны жену и детей.

Известный украинский биатлонист Андрей Дериземля прокомментировал обвинения в свой адрес в том, что он уехал за границу после начала полномасштабного российского вторжения.

Одним из тех, кто жестко раскритиковал Дериземлю, была первая призерка Олимпийских игр в истории независимой Украины Валенита Цербе-Несина.

"Во-первых, ее позиция мне не ясна, как и многим моим знакомым, тренерам, спортсменам. Наверное, какие-то претензии у нее были и к этому, она завидует моим наградам и достижениям в спорте.

Когда началась война, мой район в Чернигове, где мы живем, был обстрелян одним из первых. Это было ужасно, потому что мы сидели в подвале, где были мои дети и дети моих знакомых. Мне позвонили по телефону и сказали, чтобы я срочно ехал, потому что была вероятность, что наш район сравняют с землей.

Когда я вышел из машины, чтобы загрузить вещи, рядом находилась жена и дети, и в этот момент разорвался снаряд, где-то в 10 метрах от меня. Это было очень страшно. После этого до сих пор есть большие проблемы со здоровьем моей жены и дочери. Они уже восстанавливаются, но все же.

После этого мы переехали в другой район города, потому что в нашем доме не было ни света, ни воды, ни газа. Мы жили в подвале, где находились 43 человека, из них 17 детей. Очень сложные условия, но с первого дня войны я помогал, ездил на блокпосты, развозил питание, помогал личными деньгами. Это делали все, кто считал нужным.

Потом у моей жены случились проблемы со здоровьем, мне нужно было их увезти. Как только я смог, начал возвращаться в Киев, параллельно закупили медикаменты, но дороги на Чернигов не было, вернуться было невозможно. Как только возобновилось дорожное сообщение, на следующий день я вместе с гуманитарным грузом вернулся в Чернигов.

Поэтому никуда я не убегал. И сейчас те, кто берет на себя ответственность, заявляя о трусах, дезертирах и предателях - никто не знает обстоятельств другого человека. Если из Чернигова уехали 200 тысяч человек, то они все предатели?

Тем людям, которые обвиняют, я говорю: "Не суди и судим не будешь". Пусть каждый отвечает за свои поступки. Мне бояться и стыдиться нечего. Сейчас я в Чернигове, не собираюсь никуда уезжать. Если я буду видеть, что нужен городу, нужен биатлону, я буду работать", - сказал Дериземля в интервью Xsport.

Ранее сообщалось, что четвертую натурализованную россиянку исключили из сборной Украины по биатлону.

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