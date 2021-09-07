"Нищие в душе, без мечты и мотивации": скандальный украинский боксер оскорбил соотечественников

"Нищие в душе, без мечты и мотивации": скандальный украинский боксер оскорбил соотечественников

Иван Редкач высказался о людях, которые живут в Украине.

Украинский боксер Иван Редкач, которого ранее поймали на лжи из-за фейкового тату с изображением Владимира Зеленского, отличился скандальным высказыванием в адрес своих земляков.

В сториз Instagram Ивана спросили, любит ли он Украину. Боксер дал утвердительный ответ, однако заявил, что не любит людей, которые там живут. Он обозвал украинцев нищими в душе, которые не имеют своего мнения, мечты и мотивации.

"Очень люблю Украину, но не люблю людей, которые живут там. Они без мечты, без мотивации, без своего мнения, нищие в душе", - заявил Редкач.

instagram.com/ivan_redkach_11

Редкач на профессиональном ринге провел 31 поединок: одержад 23 победы (18 нокаутом), потерпел 6 поражений и один раз свел бой к ничьей. Еще один поединок был признан несостоявшимся.

В своем последнем бою Иван скандально проиграл американцу Реджису Прогрейсу. Сначала американцу присудили победу техническим решением, однако позже комиссия изменила исход поединка на выигрыш боксера из США техническим нокаутом.

Ранее ТСН Проспорт писал, что Редкач отреагировал на расистский скандал с Беленюком.

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