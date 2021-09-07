"Нищие в душе, без мечты и мотивации": скандальный украинский боксер оскорбил соотечественников

Иван Редкач высказался о людях, которые живут в Украине.
Украинский боксер Иван Редкач, которого ранее поймали на лжи из-за фейкового тату с изображением Владимира Зеленского, отличился скандальным высказыванием в адрес своих земляков.
В сториз Instagram Ивана спросили, любит ли он Украину. Боксер дал утвердительный ответ, однако заявил, что не любит людей, которые там живут. Он обозвал украинцев нищими в душе, которые не имеют своего мнения, мечты и мотивации.
"Очень люблю Украину, но не люблю людей, которые живут там. Они без мечты, без мотивации, без своего мнения, нищие в душе", - заявил Редкач.
- Редкач на профессиональном ринге провел 31 поединок: одержад 23 победы (18 нокаутом), потерпел 6 поражений и один раз свел бой к ничьей. Еще один поединок был признан несостоявшимся.
- В своем последнем бою Иван скандально проиграл американцу Реджису Прогрейсу. Сначала американцу присудили победу техническим решением, однако позже комиссия изменила исход поединка на выигрыш боксера из США техническим нокаутом.