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Нива Винница — Динамо: онлайн-видеотрансляция матча 1/16 финала Кубка Украины
Смотрите прямую трансляцию поединка 1/16 финала Кубка Украины по футболу между винницкой "Нивой" и киевским "Динамо".
В четверг, 10 сентября, винницкая "Нива" и киевское "Динамо" сразятся в матче 1/16 финала Кубка Украины по футболу сезона-2026/27.
Поединок состоится на стадионе НТБ "Нива" в Виннице. Стартовый свисток прозвучит в 15:30.
Для "Динамо" это будет первый матч в текущем розыгрыше Кубка Украины, тогда как "Нива" стартовала с 1/32 финала, где в серии пенальти прошла львовский "Рух" — 2:2 (пен. 4:3).
Согласно регламенту Кубка Украины, в случае ничьей в основное время сразу пробивается серия пенальти — без дополнительных таймов.
Вашему вниманию онлайн-видеотрансляция матча "Нива" Винница — "Динамо".
Сейчас "Динамо" занимает шестое место в УПЛ, имея 7 очков после четырех сыгранных матчей. В двух последних поединках команда Игоря Костюк не смогла победить — разгромно проиграла "Буковине" (0:3) и сыграла вничью против ЛНЗ (0:0).
"Нива" находится на третьей позиции в группе A турнирной таблицы Второй лиги, набрав 8 очков за пять матчей.
Напомним, в прошлом сезоне обладателем Кубка Украины стало киевское "Динамо", которое в финале победило "Чернигов" (3:1).