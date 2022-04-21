"Низкий поклон нашим воинам": защитник "Динамо" со слезами на глазах поблагодарил украинских защитников (видео)

Защитник "Динамо" Александр Караваев на совместной пресс-конференции с представителем тренерского штаба Эмилианом Карасом обратился к защитникам Украины.

Футболист не смог сдержать эмоций, произнося слова благодарности Вооруженным силам Украины, после благотворительного матча против румынского Клужа (0:0)

"Это единственное, что мы можем сделать сейчас – выходить на футбольное поле, играть в футбол и собирать средства для своей Родины. Мы это умеем, мы это делаем, и если есть такая возможность сейчас, то мы будем использовать ее максимально и будем отдаваться в каждом матч.

Очень тяжело эмоционально выходить на поле и играть в футбол, думать о чем-нибудь другом, поскольку все знают, какая сейчас ситуация в нашей стране. Но везде, где мы бывали, нас очень тепло принимали, все помогали нам. Поэтому хотелось бы поблагодарить всех стран, городов и футбольных клубов, которые вместе с нами помогают Украине, страдающей от военных действий. Уверен, что скоро мы победим. Также большое спасибо и низкий поклон украинской армии, нашим воинам, которые защищают родную землю", — сказал Караваев на пресс-конференции.

Напомним, что этот поединок стал третьим в серии благотворительных поединков "киевлян" с европейскими клубами в поддержку Украины. Ранее "Динамо" победило польскую "Легию" и турецкий "Галатасарай".

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