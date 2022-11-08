No Lunin – no party: "Реал" сенсационно потерпел первое поражение в сезоне Ла Лиги и потерял лидерство (видео)

"Королевский клуб" позволил "Барселоне" остаться на вершине турнирной таблицы.
Мадридский "Реал" в выездном матче 13-го тура испанской Ла Лиги неожиданно уступил "Райо Вальекано" — 2:3.
В первом тайме команды поразили ворота друг друга по два раза. На 5-й минуте хозяев вывел вперед Санти Комесанья, на что "сливочные" ответили голами Луки Модрича с пенальти и Эдера Милитао.
Перед перерывом "Райо Вальекано" восстановил паритет усилиями Альваро Гарсии. А во втором тайме мадридцы неожиданно пропустили третий мяч – победу своей команде принес Оскар Трехо, реализовав пенальти на 67-й минуте.
Украинский голкипер Андрей Лунин провел поединок против "Райо Вальекано" на скамейке запасных.
Райо Вальекано – Реал Мадрид: обзор матча
- "Реал" (32 очка) потерпел первое поражение в сезоне Примеры и остался на втором месте в таблице, которую возглавляет "Барселона" (34). "Райо Вальекано" выиграл третий матч подряд и с 21 баллом поднялся на восьмую позицию.
- В следующем туре команда Карло Анчелотти 10 ноября примет "Кадис". "Райо Вальекано" в тот же день дома сыграет с "Сельтой".
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