No Lunin – no party: "Реал" сенсационно потерпел первое поражение в сезоне Ла Лиги и потерял лидерство (видео)

Мадридский "Реал" в выездном матче 13-го тура испанской Ла Лиги неожиданно уступил "Райо Вальекано" — 2:3 .

В первом тайме команды поразили ворота друг друга по два раза. На 5-й минуте хозяев вывел вперед Санти Комесанья, на что "сливочные" ответили голами Луки Модрича с пенальти и Эдера Милитао.

Перед перерывом "Райо Вальекано" восстановил паритет усилиями Альваро Гарсии. А во втором тайме мадридцы неожиданно пропустили третий мяч – победу своей команде принес Оскар Трехо, реализовав пенальти на 67-й минуте.

Украинский голкипер Андрей Лунин провел поединок против "Райо Вальекано" на скамейке запасных.

Райо Вальекано – Реал Мадрид: обзор матча

"Реал" (32 очка) потерпел первое поражение в сезоне Примеры и остался на втором месте в таблице, которую возглавляет "Барселона" (34). "Райо Вальекано" выиграл третий матч подряд и с 21 баллом поднялся на восьмую позицию.

В следующем туре команда Карло Анчелотти 10 ноября примет "Кадис". "Райо Вальекано" в тот же день дома сыграет с "Сельтой".

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