"No war in Ukraine": украинский скелетонист устроил безмолвный протест на Олимпиаде-2022

Перед этим Владислав Гераскевич пробился в финал соревнований.

Скелетонист Владислав Гераскевич, представляющий Украину на Олимпийских играх-2022 в Пекине, провел безмолвный протест после своего выступления в квалификации.

После третьей квалификационной попытки 23-летний спортсмен подошел к камерам и продемонстрировал надпись на плакате "No war in Ukraine" ("Нет войне в Украине").

фото — Общественное Спорт

Отметим, по итогам третьего заезда Гераскевич стал 17-м и попал в финал, куда отобрались 20 лучших участников. Его отставание от 16-го места составляет 0,27 секунды.

Зимние Олимпийские игры в Пекине проходят с 4-го по 20 февраля 2022 года.

Во время зимней Олимпиады в Пекине проводятся соревнования по 15 дисциплинам в семи видах спорта. Всего разыграют 109 комплектов медалей

В столицу Поднебесной защищать честь Украины отправились 45 спортсменов, выступающих в 12 дисциплинах.

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