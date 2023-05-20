No Zina – no party: "Арсенал" потерпел сенсационное поражение и сделал "Манчестер Сити" чемпионом АПЛ

"Канониры" лишились математических шансов в борьбе за титул.

"Арсенал" на выезде неожиданно уступил "Ноттингему" ( 1:0 ) в рамках 37-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ), что досрочно принесло "Манчестер Сити" чемпионский титул.

Победу в этом поединке "лесникам" обеспечил гол Тайво Авонии на 19-й минуте игры. До финального свистка подопечные Микеля Артеты не сумели отыграться.

Украинский защитник "пушкарей" Александр Зинченко не попал в заявку на матч из-за травмы. Ранее сообщалось, что украинец выбыл до конца сезона.

"Арсенал" (81 балл) остался на втором месте, окончательно потеряв шансы побороться с "Манчестер Сити" за чемпионство. "Горожане" в третий раз подряд выиграли чемпионат Англии и 9-й раз в истории.

В свою очередь, "Ноттингем" (37 баллов) гарантировал себе сохранение прописки в АПЛ на следующий сезон.

В следующем туре "канониры" 28 мая примут "Вулверхэмптон", а "лесники" в тот же день в гостях встретятся с "Кристал Пэласом".

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