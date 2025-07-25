"Ноги тряслись": Усик вспомнил, как 12 лет назад бросил вызов братьям Кличко (видео)

Александр Усик с братьями Кличко / © klitschko-brothers.com

Реклама

Абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик во время закрытой пресс-конференции для военных после победы в бою-реванше с Даниелем Дюбуа вспомнил, как в 2013 году в эфире телевидения бросил вызов братьям Кличко.

"Это на "Интере" было, мне кажется, у Савика Шустера. Да, я не помню, это какой-то поединок был? Что-то обсуждали. Слушайте, я вообще, когда это говорил, у меня ноги тряслись. Я, когда это говорил – комедия вообще. Такие два сидят здоровенные типы, которые просто дадут в голову и все. Что Виталий Владимирович, что Владимир Владимирович бьют, что конь копытом.

Я с Владимиром стоял в парах, я знаю, как он бьет. Я думаю, в любом случае здесь же люди, здесь никто не ударит. А если что, я там быстренько где-нибудь убегу.

Реклама

Я помню, тогда много слов критики было, "как ты мог такое сказать" или "что ты себе думаешь, чтобы такое сказать?" Послушайте, что я такого сказал, что я спросил у людей, буду ли я забирать пояса у вас, либо вы оставите их и я буду их завоевывать сам. Это нормальные амбиции человека, желающего достичь какой-то цели в спорте, завоевать пояса.

Владимир держал вершину бокса в течение 11 лет. Он избивал всех в мире 11 лет. Просто бил беспощадно 11 лет людей в мире. И Виталий Владимирович – это чемпион мира, который находится в Зале славы в Америке. Это люди, которые сделали столь огромный шаг спорта, бокса в Украине.

Послушайте, я когда ездил в 2005 году, где-то мы ездили на соревнования, и когда нас спрашивали, откуда мы, мы говорили, что из Украины, а они не знали... Они знали Кличко и Шевченко. Один из них сидит здесь. Капец. Ну, не знали, не знали откуда мы. И конечно, что я тогда думаю, ну в любом случае нужно что-то сказать. Это же будут крутить и будут говорить: "Смотрите, какой наглый мал, что он себе мог позволить сказать". И все остальное" – сказал Усик.

Усик – Дюбуа: итоги боя-реванша

В ночь на 20 июля Усик в пятом раунде нокаутировал Дюбуа в главном поединке вечера бокса, который состоялся на стадионе "Уэмбли" в Лондоне. Украинец защитил пояса WBA, WBO, WBC и IBO, а также завоевал титул IBF, которым владел британец.

Реклама

На нашем сайте можно просмотреть видеообзор боя-реванша Усик – Дюбуа.

Усик в третий раз в карьере завоевал звание абсолютного чемпиона мира. Сначала он собрал все пояса в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), а затем дважды – в хевивейте.

После победы над Дюбуа в реванше украинец назвал потенциальных соперников для своего следующего боя. Среди них – Тайсон Фьюри, Энтони Джошуа, Джозеф Паркер и Дерек Чисора, который изъявил желание провести реванш с Усиком в Украине.

Также Усик провел дуэль взглядов с блогером Джейком Полом, выразив готовность провести поединок по правилам ММА.

Реклама

Напомним, Усику после реванша с Дюбуа уже назначили следующий бой. WBO обязала украинца провести защиту титула против новозеландца Джозефа Паркера.