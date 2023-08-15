НОК прокомментировал возможное участие Украины в Олимпиаде-2024 в случае допуска россиян и белорусов

Окончательное решение, будут ли украинские спортсмены выступать на Играх в Париже, еще не принято.

Национальный олимпийский комитет (НОК) Украины опубликовал заявление касательно участия украинских спортсменов в Олимпиаде-2024 при условии допуска к ней представителей России и Беларуси.

В заявлении говорится, что Международный олимпийский комитет (МОК) не пригласил Россию и Беларусь на Олимпийские игры-2024. Однако решение о том, позволят ли спортсменам из стран-агрессоров соревноваться в нейтральном статусе, еще не принято.

Поэтому НОК Украины продолжает консультации с субъектами олимпийского движения по вопросу участия сборной Украины в Олимпийских играх при условии допуска к ним представителей РФ и Беларуси. Окончательное решение будет принято, когда все подходящие факторы будут рассмотрены.

"В настоящее время Международный олимпийский комитет (МОК) официально не пригласил Россию и Беларусь принять участие в Олимпийских играх-2024 в Париже. Решение о том, позволят ли там спортсменам из этих двух стран соревноваться под нейтральным флагом, пока не принято.

Национальный олимпийский комитет Украины продолжает консультации с субъектами олимпийского движения по вопросу участия сборной команды Украины в Олимпийских играх при условии допуска к ним представителей из стран-агрессоров. Мы работаем над тем, чтобы учесть все возможные аспекты этой беспрецедентной ситуации. Окончательное решение будет принято, когда все подходящие факторы будут рассмотрены.

В настоящее время украинские спортсмены принимают участие в отборочных соревнованиях к Олимпийским играм только при участии спортсменов из вышеупомянутых стран, допущенных международными федерациями как индивидуальных нейтральных атлетов и соблюдая строгие условия нейтралитета, установленные каждой из них. Многие международные федерации придерживаются позиции недопуска к соревнованиям спортсменов из вышеупомянутых стран, и НОК Украины решительно поддерживает эту позицию.

Кроме того, НОК Украины и дальше будет твердо отстаивать олимпийские ценности и принципы, закрепленные Олимпийской хартией. Мир в Украине не подлежит обсуждению, и мы твердо убеждены, что Олимпийские игры не должны быть платформой для отбеливания или легитимизации действий, полностью противоречащих этим ценностям.

Мы будем продолжать поддерживать диалог с украинским спортивным сообществом, МОК и международными партнерами, чтобы иметь объективную оценку ситуации и взвешенную позицию. Об официальной позиции, принятых решениях и наших действиях по этому вопросу НОК Украины сообщит на своих официальных вебресурсах", – говорится в сообщении НОК.

Летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Ранее сообщалось, что Украина может бойкотировать Олимпиаду-2024, если к соревнованиям допустят спортсменов из России и Беларуси.

Напомним, в конце июля 2023 года украинским спортсменам изменили условия запрета участия в соревнованиях, где присутствуют россияне и белорусы. Министерство молодежи и спорта Украины разрешило украинцам соревноваться на турнирах, где спортсмены из стран-агрессоров выступают в нейтральном статусе.

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