НОК Украины обсудит возможность бойкота Олимпиады-2024, если к ней допустят россиян и белорусов

Спортсменам стран-агрессоров могут снова разрешить выступать на международных соревнованиях.

Национальный олимпийский комитет (НОК) Украины рассмотрит вопрос о возможном бойкоте Олимпийских игр 2024 года в Париже.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил олимпийский чемпион по греко-римской борьбе и народный депутат Жан Беленюк.

Причиной стало вероятное возвращение российских и белорусских спортсменов на международную арену до окончания войны, которую РФ ведет против Украины. НОК обсудит вопросы бойкота Олимпиады 3 февраля во время внеочередной генассамблеи.

"3 февраля будет проведена внеочередная Генеральная ассамблея НОК Украины относительно возможного бойкота Олимпийских игр в Париже 2024 года в случае разрешения российским и белорусским спортсменам вернуться на международные спортивные арены до прекращения агрессии России против Украины. Очевидно, все идет к тому, что их вернут... поэтому это событие будет иметь серьезные последствия", – отметил Беленюк, опубликовав скриншот письма НОК.

Напомним, 26 января Международный олимпийский комитет (МОК) заявил о готовности рассмотреть вопрос возвращения спортсменов из России и Беларуси к международным соревнованиям при условии, что они будут выступать в нейтральном статусе: без флагов, гимнов и другой национальной символики.

После этого министр молодежи и спорта, президент НОК Украины Вадим Гутцайт заявил, что наша страна может бойкотировать Олимпийские игры-2024, если к соревнованиям допустят россиян и белорусов.

27 января президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении раскритиковал главу МОК из-за его заявления о возможности возвращения спортсменов стран-агрессоров на международную арену.

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