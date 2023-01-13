НОК Украины утвердил отставки Шевченко, Беленюка, Суркиса и Шуфрича

Национальный олимпийский комитет (НОК) Украины принял отставки Андрея Шевченко с должности вице-президента организации.

Также НОК принял отставки еще шести членов комитета – Жана Беленюка, Георгия Зубко, Андрея Кожемякина, Григория Суркиса, Евгения Пронина и Нестора Шуфрича.

Соответствующее решение было принято во время внеочередной Генеральной ассамблеи НОК.

Ранее Шевченко выразил желание покинуть состав НОК, раскритиковав новый состав организации, где оказалось немало бывших депутатов Партии регионов и ОПЗЖ.

"В самое тяжелое время в истории моей страны я горд быть рядом с Украиной и помогать всем, чем могу, ради нашей победы. Я считаю почетной работу в Национальном олимпийском комитете, понимаю важность его развития. В то же время я не могу остаться в составе НОК при таком составе. Мы платим за свою свободу безгранично высокую цену жизнями лучших из украинцев. Должны быть достойными их", – написал Шевченко на своей странице в Facebook.

После резонансного заявления Шевченко одиозные политики Нестор Шуфрич и Григорий Суркис заявили о своем выходе из состава НОК Украины.

Беленюк, который был кандидатом в президенты НОК, но проиграл на выборах министру молодежи и спорта Вадиму Гутцайту, также попросил исключить его из состава комитета.

"В "таком" НОКе не могу себе позволить задержаться надолго", – написал Беленюк в своем Facebook, добавив фото заявления.

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