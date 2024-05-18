Нокаут в первом раунде: непобедимый украинец уничтожил соперника в андеркарде боя Усик – Фьюри (видео)

Украинский боксер полутяжелого веса Даниэль Лапин одержал яркую победу над португальцем Октавиу Пудивитром в андеркарде боя между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

26-летний украинец нокаутировал 34-летнего португальца уже в первом раунде.

На кону в этом поединке стоял вакантный титул чемпиона по версии WBA Intercontinental в полутяжелом весе

Видео нокаута в бою Лапин – Пудивитр

Даниэль остается непобежденным на профессиональном ринге. В его послужном списке теперь 10 побед (4 – нокаутом) в 10 поединках.

Для Пудивитра это второе поражение в профессиональной карьере. Также на счету португальского боксера 9 побед (4 – нокаутом).

Когда бой Усик – Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира

Поединок Усик – Фьюри состоится 18 мая в саудовском Эр-Рияде. Сначала бой был запланирован на 17 февраля, однако из-за травмы, которую британец получил во время одного из спаррингов, его перенесли на другую дату.

На нашем сайте доступна текстовая онлайн-трансляция боя Усик – Фьюри. Ориентировочное время начала поединка – не раньше 00:30 воскресенья, 19 мая, по киевскому времени.

Победитель боя Усик – Фьюри станет первым абсолютным чемпионом мира в супертяжелом дивизионе в XXI веке.

Последним "абсолютом" в хевивейте был Леннокс Льюис, который завоевал этот статус в 1999 году, когда победил Эвандера Холифилда. Тогда на кону стояли титулы WBA, WBC и IBF. Пояс WBO был признан равноценным в 2007 году, поэтому победитель боя между Усиком и Фьюри станет первым в истории "абсолютом" в супертяжелом весе с четырьмя главными титулами.

Напомним, накануне боя Усик и Фьюри показали вес. Также боксеры провели финальную дуэль взглядов, во время которой британец толкнул украинца.

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