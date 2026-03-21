Нокаут в первом раунде: олимпийский чемпион Хижняк победно дебютировал на профиринге

Александр Хижняк

Реклама

Олимпийский чемпион Парижа-2024 по боксу Александр Хижняк одержал победу в своем дебютном поединке на профессиональном ринге.

30-летний "Полтавский танк" в первом раунде нокаутировал колумбийца Вильмера Барона.

Хижняк дважды отправил соперника в нокдаун, второй раз — менее чем за 15 секунд до конца первого раунда. После второго нокдауна колумбиец не поднялся.

Реклама

Поединок прошел в гостиничном комплексе Equides Club (село Лесники под Киевом) в рамках вечера бокса, организованного промоутерской компанией Александра Усика — Usyk 17 Promotions.

Отметим, что Хижняк — двукратный олимпийский призер: он завоевал "серебро" на Играх-2020 в Токио и "золото" на Играх-2024 в Париже.

Для Барона это 14-е поражение в профессиональном боксе. Также в послужном списке колумбийца 8 побед (6 — нокаутом) и одна ничья.

