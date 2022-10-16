Нокаут в первом раунде: Уайлдер брутально "вырубил" соперника и бросил вызов Усику (видео)

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер одержал яркую победу над финским боксером Робертом Хелениусом на арене Barclays Center в Бруклине (Нью-Йорк, США).

"Бронзовый бомбардировщик" сумел эффектно нокаутировать соперника уже в первом раунде.

В конце стартовой 3-минутки Хелениус смело пошел атаковать Уайлдера возле канатов, но сам пропустил контрвыпад от американца. Деонтей мощно попал правой точно в челюсть, после чего финн моментально упал на канвас и уже не мог подняться. Реферу сразу остановил поединок.

DEONTAY WILDER KO IN THE FIRST ROUND!!! pic.twitter.com/XEWjlUhHOp — Complex Sports (@ComplexSports) Октябрь 16, 2022

После зрелищной победы Уайлдер вызвал на бой чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александра Усика.

"Это был отличный бой. Кто будет следующим? Были слухи относительно Усика, но я не вижу его здесь. Большинство времени бойцы говорят, что хотят драться со мной, но когда я показываю себя и выдаю такие нокауты, они поворачивают за угол.

Я готов биться с кем угодно. Энди Руис или Усик - давайте устроим это. Деонтей Уайлдер вернулся, в супертяжелый дивизион вернулся ажиотаж. Супертяжелого веса нет без Деонтея Уайлдера, и это факт", - цитирует американца издание Mirror.

Уайлдер - Хелениус: послужной список после боя

Эта победа стала для 36-летнего Уайлдера 43-й на профессиональном ринге (42 - нокаутом). Также в его пассиве одна ничья и два поражения (все - в поединках с Тайсоном Фьюри).

38-летний Хелениус проиграл в четвертый раз в своей карьере. В его активе 31 победа (20 - нокаутом).

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