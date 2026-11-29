Агит Кабайел — Нельсон Гиса / © Associated Press

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Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Агит Кабайел успешно защитил титул в поединке против албанца Нельсона Гисы.

Бой состоялся 28 ноября в немецком Дюссельдорфе. 34-летний Кабайел победил 42-летнего албанского претендента техническим нокаутом уже во втором раунде — угол Гисы выбросил белое полотенце, поскольку тот травмировал руку.

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Отметим, что для немецкого боксера это была первая защита пояса WBC после получения статуса официального чемпиона в июне 2026 года.

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Кабайелу титул достался после того, как от него отказался украинец Александр Усик. Ранее Агит владел поясом временного чемпиона, а после решения Усика был автоматически повышен руководством WBC.

Обзор боя

Кабайел остается непобедимым на профессиональном ринге. Теперь в его активе 28 побед (20 — нокаутом) в 28 поединках.

Гиса потерпел свое первое поражение в профессиональном боксе. До этого албанец выиграл все свои 25 поединков (23 — нокаутом).

Ранее сообщалось, что украинский супертяжеловес потерпел первое поражение в карьере и потерял чемпионский пояс.

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