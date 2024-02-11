Нокаут во втором раунде: непобедимый украинский боксер успешно защитил чемпионский титул

Украинский боксер полутяжелого веса Даниэль Лапин победил черногорца Альмира Скриели, защитив титул чемпиона мира по версии IBO Continental.

Поединок с участием 26-летнего украинца состоялся в субботу, 10 февраля, в Мадриде (Испания).

34-летний Скриели побывал в нокдауне уже в первом раунде, но сумел продолжить бой. Во втором раунде украинский боксер еще дважды отправил своего соперника на канвас, после чего рефери решил остановить избиение и присудить Лапину досрочную победу.

Таким образом, Даниэль остается непобежденным на профессиональном уровне. В его послужном списке 9 побед (3 – нокаутом) в 9 поединках.

Для Скриели это поражение стало девятым в профессиональном боксе. Также в его активе 19 побед (9 – нокаутом).

Отметим, что до этого Лапин последний раз выходил в ринг в конце августа 2023 года. Тогда он в шестом раунде досрочно победил немца Аро Шварца и завоевал титул IBO Continental в полутяжелом весе.

Читайте также:

Усик – Фьюри: букмекеры изменили котировки после перенесения боя за звание абсолютного чемпиона мира

Промоутер Усика озвучил новую версию травмы Фьюри, из-за которой перенесли бой за "абсолюта"

"Незаконченное дело": промоутер назвал единственную мотивацию Владимира Кличко вернуться в бокс