Нокаутировал женщину в стриптиз-клубе: экс-чемпиона мира по боксу приговорили к двум годам заключения

Нокаутировал женщину в стриптиз-клубе: экс-чемпиона мира по боксу приговорили к двум годам заключения

Бывший обладатель титула IBF в легком весе получил два года тюрьмы условно.

Бывший чемпион мира по версии IBF в легком весе американец Роберт Истер признан виновным в нападении на женщину и приговорен к двум годам заключения условно.

Об этом сообщает boxingscene.com.

Инцидент произошел в августе этого года в стриптиз-клубе Bucks Rack City. По данным полиции, Истер ударил 28-летнюю женщину в лицо, в результате чего она потеряла сознание. Жертва заявила полиции, что Истер плюнул на нее, прежде чем ее ударить.

30-летнему боксеру были предъявлены обвинения в нападении и сознательной попытке причинить физический ущерб. Кроме двух лет тюрьмы условно, спортсмену запретили контактировать с жертвой и обязали пройти программу по управлению гневом.

Истер владел титулом IBF с 2016-го по 2018 год. Интересно, что завоевал чемпионский пояс он в поединке с ганцем Ричардом Комми, который станет следующим соперником украинца Василия Ломаченко .

. Роберт проиграл титул IBF соотечественнику Майки Гарсии в июле 2018 года. В последнем бою в феврале этого года Истер единогласным решением судей победил еще одного американца Райана Мартина.

Всего в послужном списке Истера 23 победы, одно поражение и одна ничья на профиринге.

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