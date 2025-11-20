"Нокаутирую и опозорю": Джейк Пол дал дерзкий прогноз на бой с Джошуа

Джейк Пол / © Associated Press

Популярный видеоблогер Джейк Пол поделился ожиданиями от грядущего поединка с бывшим чемпионом мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа.

Американец дерзко заявил, что нокаутирует британского боксера.

"Вы хотели, чтобы я бился с большим соперником? Как на счет вдвое большего? Буквально, он вдвое больше Джервонты. Его рост 198 см, вес 118 кг, размах рук 208 см. Он двукратный чемпион мира в супертяжелом весе, олимпийский золотой медалист. за секунды. Эй Джей – мастер нокаутов, чьи бои буквально завершались за секунды. Он бился с легендами: Кличко, Усиком, Руисом, Нганну. Я не лгу, я немного испуган.

Это самый большой бой в моей карьере. Я иду в логово льва. Я делаю то, что никто другой никогда не делал. Я, Джейк Пол, нокаутирую, выиграю и опозорю Энтони Джошуа. Самый большой бой 2025 года. США против Великобритании. У него есть пояса, габариты, история, но у меня есть яйца", – заявил Пол на своем YouTube-канале.

Бой между Джошуа и Полом состоится 19 декабря в Майами, транслировать его будет стриминговый сервис Netflix. Это будет официальный поединок в супертяжелом весе, а не выставочный.

В ноябре Пол должен был биться с чемпионом мира в легком весе Джервонтой Дэвисом, но выставочный поединок сорвался из-за обвинений в адрес Дэвиса в домашнем насилии.

36-летний Джошуа вернется на ринг впервые с сентября прошлого года, когда он нокаутом проиграл Даниелю Дюбуа.

28-летний Пол в своем последнем бою в июне этого года единогласным решением судей одолел Хулио Сезара Чавеса-младшего. Перед этим блогер в ноябре прошлого года одержал победу над легендарным Майком Тайсоном.

Ранее сообщалось, что Александр Усик принял вызов Джейка Пола на бой по правилам ММА.