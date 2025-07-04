"Нокаутируй его": Фьюри дал совет Дюбуа перед реваншем с Усиком

Тайсон Фьюри / © Associated Press

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Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри высказался о грядущем бое между действующим чемпионом мира по версиям WBA, WBO, WBC и IBO Александром Усиком и обладателем титула IBF Даниелем Дюбуа.

Британец поддержал своего соотечественника и дал ему совет попытаться нокаутировать украинца ударом по корпусу.

"Нокаутируй его, потому что... Но я бы так не сказал, потому что это бой в Англии и это его шоу. Так что просто сделай все, что можешь. Вот и все. Все, что можешь.

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Ранее Дюбуа сделал ему больно, когда ударом в корпус сбил его с ног. Так что, возможно, он сможет снова пробить тем же ударом в корпус", – сказал Фьюри в интервью Boxing King Media.

Добавим, что ранее Фьюри сделал прогноз на бой Усик – Дюбуа за звание абсолютного чемпиона мира.

Реванш Усик – Дюбуа состоится 19 июля на стадионе "Уэмбли" в Лондоне. На кону будет стоять звание абсолютного чемпиона мира в хевивейте.

Первый бой между Усиком и Дюбуа состоялся в августе 2023 года в польском Вроцлаве. Тогда Александр нокаутировал Даниэля в девятом раунде и защитил титулы WBO, WBA, IBO и IBF в супертяжелом весе.

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В послужном списке 38-летнего Усика 23 победы (14 – нокаутом) в 23 поединках на профессиональном ринге. В последнем бою украинец в декабре 2024-го в реванше победил британца Тайсона Фьюри, защитив титулы WBA, WBO, WBC и IBO.

В активе 27-летнего Дюбуа 22 победы (21 – нокаутом) в 24 поединках. Британец по прозвищу "Динамит" имеет в своем пассиве два поражения – от Джо Джойса в 2020 году и от Усика в 2023-м. В последнем поединке он в сентябре 2024-го нокаутировал своего соотечественника Энтони Джошуа, защитив пояс IBF.

Ранее сообщалось, что букмекеры определили фаворита боя Усик – Дюбуа за звание абсолютного чемпиона мира.

Также мы рассказывали, сколько заработают Усик и Дюбуа за бой-реванш.

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