Нокдаун и разбитое лицо соперника: "Канело" защитил звание абсолютного чемпиона мира (видео)

Знаменитый мексиканский боксер Сауль "Канело" Альварес победил британца Джона Райдера и сохранил все чемпионские пояса во втором среднем весе.

Этот поединок стал главным событием вечера бокса, который состоялся в ночь на 7 мая в Гвадалахаре (Мексика).

На протяжении всего боя Альварес действовал активнее и доставал соперника прицельными ударами в голову и по корпусу.

В пятом раунде "Канело" комбинацией из двух ударов в голову отправил Райдера в нокдаун, разбив ему лицо до крови.

Очистить 1-2 кнопки назад на рейдере в 5-й точке. #CaneloRyder является LIVE на DAZN PPV в США и Канаде и доступна как часть вашей регулярной подробности в выбранных областях. pic.twitter.com/MMS16q9RTq — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) May 7, 2023

Британец смог подняться с канваса и продолжить бой. Несмотря на постоянное давление именитого мексиканца, Райдеру удалось продержаться все 12 раундов.

Однако сомнений в победе Альвареса ни у кого не могло возникнуть. "Канело" выиграл бой единогласным решением судей – 120-107 и дважды по 118-109.

Мексиканский боксер Сауль "Канело" Альварес / Фото: Associated Press

В послужном списке Сауля теперь 59 побед (39 – нокаутом) при двух поражениях и двух ничьих. В своем предыдущем бою "Канело" победил казахстанца Геннадия Головкина и защитил звание абсолютного чемпиона во втором среднем весе.

На счету Райдера 32 победы (18 – нокаутом) и шесть поражений на профессиональном ринге.

Ранее сообщалось, что в адеркарде поединка между Альваресом и Райдером украинец Александр Гвоздик зрелищно нокаутировал латвийца Ричардса Болотникса.

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