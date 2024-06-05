Нокдаун в каждом раунде: непобедимый украинский супертяжеловес уничтожил американца (видео)

Владислав Сиренко одержал свою вторую победу после возвращения в ринг.

Украинский боксер супертяжелого веса Владислав Сиренко одержал досрочную победу над американцем Кейтом Барром в поединке, который состоялся в ночь на 5 июня в Нэшвилле (США).

Бой длился четыре раунда, в каждом из которых 29-летний украинец отправлял соперника в нокдаун.

После последнего падения Барра в четвертом раунде рефери остановил бой и зафиксировал победу Сиренко техническим нокаутом.

Отметим, что для Сиренко это был второй поединок после длительного перерыва. В предыдущем бою он в начале апреля этого года нокаутировал американца Деона Ронни Гейла, выйдя в ринг впервые с декабря 2021 года.

Пауза в боксерской карьере Владислава была вызвана несколькими травмами и процессом восстановления. Из-за этого в том числе в 2022 году сорвался его бой против поляка Мариуша Ваха.

Теперь в послужном списке Сиренко 21 победа (18 – нокаутом) в 21 поединке на профиринге.

Для Барра поражение от украинца стало 16-м в карьере. Также в его послужном списке 21 победа (8 – нокаутом) и одна ничья.

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