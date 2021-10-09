"Нормальное лицо, нет, так будет всегда": Петраков сказал менее 50 слов на пресс-конференции перед матчем с финнами

Прошло все очень лаконично и, как следствие, быстро.

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков провел довольно короткую пресс-конференцию с журналистами перед поединком 7-го тура квалификации к Чемпионату мира-2022.

Так, наставник "сине-желтых", отвечал на вопросы прессы достаточно коротко. В итоге, Петраков сказал менее 50 слов. Вашему вниманию ответы тренера на этой пресс-конференции.

На Вас нет лица. Что-то случилось или вы так настроены серьезно?

- Нормальное лицо.

Есть какие-то дополнительные кадровые потери?

- Нет.

Присутствует ли у Вас ощущения, что нужно обязательно выиграть?

- Да, есть такое ощущение.

Сборная Украины в последних матчах пропускала на последних минутах. Удалось ли установить причину и как это не повторить в ближайших матчах.

- Постараемся не повторять этих ошибок.

Чувствует команда давление? Это самый трудный экзамен для вас в карьере?

- Давления уже нет. Экзамен очень серьезный.

Как хорошо вы знаете сборную Финляндии. Как хорошо подготовились к матчу?

- Хорошо знаю. Много матчей посмотрел. Всех знаю. Завтра увидите.

Вы впервые столь лаконичны. Вас или заменили, или вы обиделись на прессу?

- Так будет всегда.

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Добавим, что Петракову также задали вопрос о конфликте с Русланом Малиновским, но на него не дал ответить пресс-аташе сборной Александр Гливинский, ссылаясь, что игрока сейчас нет в команде — и о нем не будут говорить.

Поединок Финляндия — Украина состоится в субботу, 9 октября, на "Олимпийском стадионе" в Хельсинки. Начало матча — в 19:00 по киевскому времени. На ТСН Проспорт будет доступна текстовая онлайн-трансляция встречи.

После игры с Финляндией сборная Украины 12 октября сыграет еще один поединок отбора на мировое первенство — дома с Боснией и Герцеговиной . Этот матч состоится во Львове.

. Этот матч состоится во Львове. После 5 матчей отбора на ЧМ-2022 сборная Украины с 5 очками занимает второе место группы D. Возглавляет квинтет с 12 баллами Франция, сыгравшая на поединок больше.

Победители групп напрямую выйдут в финальную стадию ЧМ-2022. Команды, занявшие вторые места, и две лучшие сборные Лиги наций УЕФА 2020/21, которые не обеспечили себе попадание на мундиаль, посоревнуются в двухраундовом плей-офф за последние три путевки на мировое первенство.

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