Норвегия — Англия: букмекеры сделали прогноз на матч 1/4 финала ЧМ-2026

Эрлинг Холанд / © Associated Press

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В ночь на воскресенье, 12 июля, сборные Норвегии и Англии сразятся в матче 1/4 финала чемпионата мира-2026.

Поединок состоится на арене "Hard Rock Stadium" в Майами (США). Игра начнется в 00:00 по киевскому времени.

На нашем сайте будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча Норвегия — Англия.

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На текущем Мундиале норвежцы финишировали вторыми в квартете I, разбив Ирак (4:1), одолев Сенегал (3:2) и потерпев разгромное поражение от Франции (1:4). В 1/16 финала команда Эрлинга Холанда обыграла Кот-д'Ивуар (2:1), а в 1/8 финала победила Бразилию (2:1).

Англичане заняли первое место в группе L, обыграв Хорватию (4:2), сыграв вничью с Ганой (0:0) и одолев Панаму (2:0). В 1/16 финала родоначальники футбола благодаря камбэку победили ДР Конго (2:1), а в 1/8 финала одолели Мексику (3:2).

Прогноз букмекеров на матч Норвегия — Англия

Фаворитом матча букмекеры считают сборную Англии. На победу "Трех львов" в основное время можно поставить с коэффициентом 1,90. Ничья — 3,60. Выигрыш норвежцев — 4,20.

На выход англичан в полуфинал принимаются ставки с коэффициентом 1,43. Проход Норвегии в следующую стадию — 2,65.

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Победитель пары Норвегия — Англия в 1/2 финала сразится с триумфатором противостояния Аргентина — Швейцария.

ЧМ-2026 продлится с 11 июня по 19 июля в трех странах — США, Мексике и Канаде. Это первый Мундиаль, в котором принимают участие 48 сборных — самое большое количество в истории турнира. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.

Ранее сообщалось, что Месси расплакался после безумной победы Аргентины над Египтом на ЧМ-2026.

Также мы рассказывали, что тренер сборной Египта жестко разнес судей и ФИФА после матча с Аргентиной на ЧМ-2026.

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