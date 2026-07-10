Норвегия — Англия: онлайн-трансляция матча 1/4 финала ЧМ-2026

Эрлинг Голланд / © Associated Press

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В ночь на воскресенье, 12 июля, сборные Норвегии и Англии сразятся в матче 1/4 финала чемпионата мира-2026.

Поединок состоится на арене "Hard Rock Stadium" в Майами (США). Игра начнется в 00:00 по киевскому времени.

На текущем Мундиале норвежцы финишировали вторыми в квартете I, разбив Ирак (4:1), одолев Сенегал (3:2) и потерпев разгромное поражение от Франции (1:4). В 1/16 финала команда Эрлинга Холанда обыграла Кот-д'Ивуар (2:1), а в 1/8 финала победила Бразилию (2:1).

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Англичане заняли первое место в группе L, обыграв Хорватию (4:2), сыграв вничью с Ганой (0:0) и одолев Панаму (2:0). В 1/16 финала родоначальники футбола благодаря камбэку победили ДР Конго (2:1), а в 1/8 финала одолели Мексику (3:2).

Победитель пары Норвегия — Англия в 1/2 финала сразится с триумфатором противостояния Аргентина — Швейцария.

Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча Норвегия — Англия.

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