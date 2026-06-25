Норвегия — Франция: букмекеры сделали прогноз на матч ЧМ-2026

Килиан Мбаппе / © Associated Press

Реклама

В пятницу, 26 июня, сборные Норвегии и Франции встретятся в матче заключительного третьего тура группы I чемпионата мира-2026 по футболу.

Поединок состоится на "Gillette Stadium" в американском Фоксборо. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Норвежцы и французы начали Мундиаль с двух побед, досрочно выйдя в плей-офф. "Ле Блэ" обыграли Сенегал (3:1) и разгромили Ирак (3:0), а "викинги" разбили Ирак (4:1) и одолели Сенегал (3:2).

Реклама

Прекрасно проявили себя и лидеры обеих команд — в активе Эрлинга Холанда и Килиана Мбаппе уже по четыре гола на этом турнире.

Очная встреча определит, кто займет первое место в квартете I. Сейчас французы и норвежцы имеют по 6 очков, но "трехцветные" превосходят соперника благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных мячей (6:1 против 7:3), поэтому подопечным Дидье Дешама хватит и ничьей, чтобы сохранить лидерство.

Отметим, что сам Дешам пропустит матч против норвежцев. 57-летний специалист экстренно покинул расположение команды и вернулся домой из-за смерти матери.

Прогноз букмекеров на матч Норвегия — Франция

Фаворитом матча букмекеры считают сборную Франции. На победу финалиста прошлого Мундиаля можно поставить с коэффициентом 1,64. Ничья — 4,75. Выигрыш норвежцев — 4,50.

Реклама

ЧМ-2026 продлится с 11 июня по 19 июля в трех странах — США, Мексике и Канаде. Это первый Мундиаль, в котором принимают участие 48 сборных — самое большое количество в истории турнира. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.

Все участники ЧМ-2026 разделены на 12 групп, в каждой — по четыре сборные. По две лучшие команды из каждого квартета и восемь обладателей третьих мест выйдут в 1/16 финала. Далее состоится плей-офф в формате одноматчевых противостояний на выбывание.

Вашему вниманию расписание и результаты всех матчей ЧМ-2026 по футболу.

Также на нашем сайте можно посмотреть турнирные таблицы во всех группах ЧМ-2026 по футболу.

Реклама

Новости партнеров