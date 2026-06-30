Норвегия обыграла Кот-д'Ивуар и вышла в 1/8 финала ЧМ-2026

Кот-д'Ивуар — Норвегия. / © Associated Press

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Сборная Норвегии обыграла команду Кот-д'Ивуара в матче 1/16 финала чемпионата мира-2026. Поединок на арене "AT&T Stadium" в американском Арлингтоне завершился со счетом 1:2 .

Норвежцы открыли счет в конце первого тайма — на 39-й минуте Антонио Нуса получил передачу от Мартина Эдегора к левому флангу штрафной площадки и закрутил мяч в дальнюю "девятку".

Кот-д'Ивуар — Норвегия / © Associated Press

Кот-д'Ивуар — Норвегия / © Associated Press

Во втором тайме ивуарийцы отыгрались — на 74-й минуте Амад Диалло получил мяч от Николя Пепе к правому флангу штрафной площадки, обошел нескольких соперников и точно пробил в дальний угол.

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Кот-д'Ивуар — Норвегия / © Associated Press

На 86-й минуте Норвегия вырвала победу — Эрлинг Холанд в пустые ворота замкнул прострел Патрика Берга с правого фланга штрафной площадки.

Кот-д'Ивуар — Норвегия / © Associated Press

В 1/8 финала норвежцы сыграют с Бразилией, которая в 1/16 финала одержала волевую победу над Японией (2:1).

Напомним, ЧМ-2026 продлится с 11 июня по 19 июля в трех странах — США, Мексике и Канаде. Это первый Мундиаль, в котором принимают участие 48 сборных — самое большое количество в истории турнира. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.

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