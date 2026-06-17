Норвегия с дублем Холанда разбила Ирак в первом матче на ЧМ за 28 лет

Ирак — Норвегия / © Associated Press

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Сборная Норвегии разгромила команду Ирака в матче первого тура группы I чемпионата мира-2026 по футболу. Поединок на "Gillette Stadium" в американском Фоксборо завершился со счетом 1:4 .

Норвежцы открыли счет на 29-й минуте встречи — звездный форвард "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд на дальней штанге замкнул прострел защитника "Вулверхэмптона" Давида Вольфе с левого фланга.

Ирак — Норвегия / © Associated Press

Ирак — Норвегия / © Associated Press

На 39-й минуте Ирак отыгрался — нападающий "Аль-Кармы" Айман Хуссейн забил ударом головой после подачи с левого фланга от полузащитника "Краковии" Амира Аль-Аммари.

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Ирак — Норвегия / © Associated Press

Ирак — Норвегия / © Associated Press

Однако уже на 43-й минуте норвежцы снова вышли вперед — Холанд обокрал вратаря соперника и оформил дубль.

Ирак — Норвегия / © Associated Press

Ирак — Норвегия / © Associated Press

Во втором тайме Норвегия увеличила свое преимущество в счете — на 76-й минуте защитник "Дженоа" Лео Эстигор выиграл второй этаж и забил головой после навеса с углового от хавбека лондонского "Арсенала" Мартина Эдегора.

Ирак — Норвегия / © Associated Press

В компенсированное время, на 90+6-й минуте, Норвегия забила в четвертый раз и установила окончательный счет игры — Хуссейн оформил автогол.

Для норвежцев это был первый матч на чемпионатах мира за 28 лет — до этого они последний раз играли на ЧМ еще в 1998 году. Нынешний Мундиаль является для команды четвертым в истории (1938, 1994, 1998, 2026).

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Ирак во второй раз в истории играет на ЧМ. Впервые команда участвовала в Мундиале еще в 1986 году.

В другом матче стартового тура группы I сборная Франции одолела Сенегал — 3:1.

Во втором туре Норвегия 23 июня сыграет с Сенегалом, а Ирак 22 июня будет противостоять Франции.

ЧМ-2026 продлится с 11 июня по 19 июля в трех странах — США, Мексике и Канаде. Это первый Мундиаль, в котором принимают участие 48 сборных — самое большое количество в истории турнира. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.

Все участники ЧМ-2026 разделены на 12 групп, в каждой — по четыре сборные. По две лучшие команды из каждого квартета и восемь обладателей третьих мест выйдут в 1/16 финала. Далее состоится плей-офф в формате одноматчевых противостояний на выбывание.

Вашему вниманию расписание и результаты всех матчей ЧМ-2026 по футболу.

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