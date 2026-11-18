Эрлинг Холанд / © Associated Press

Реклама

Сборная Норвегии стала последним четвертьфиналистом Лиги наций-2026/27.

В матче заключительного, шестого тура группового этапа норвежцы на выезде одолели Данию со счетом 3:2.

Реклама

Для выхода в плей-офф норвежцам, которые перед матчем на три очка отставали от датчан в борьбе за второе место в квартете, нужна была только победа.

Реклама

Хозяева поля успешно начали встречу — Расмус Хойлунд и Пьер-Эмиль Хейбьерг забили на 11-й и 14-й минутах соответственно.

Однако Норвегия сумела оформить суперкамбэк. Сначала Эрлинг Холанд сократил отставание на 37-й минуте. На 83-й минуте Мартин Эдегор сравнял счет в поединке. А уже в компенсированное время, на 90+6 минуте, норвежцы вырвали победу — Холанд оформил дубль, реализовав пенальти.

Таким образом, норвежцы (9 очков) со второго места группы пробились в 1/4 финала Лиги наций. Датчане (9 баллов) финишировали на третьей позиции и выбыли из борьбы за трофей.

В параллельном матче этого квартета сборная Португалии в гостях одержала победу над Уэльсом — 3:2.

Реклама

Португалия (15 очков) заняла первое место в группе и сыграет в четвертьфинале Лиги наций. Уэльс (3 пункта) замкнул турнирную таблицу.

Ранее сообщалось, что сборная Украины с рекордом победила Грузию и сохранила место в дивизионе B Лиги наций.

Новости партнеров

Новости партнеров