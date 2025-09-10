Норвегия с пента-триком Холанда разорвала Молдову в квалификации на ЧМ-2026

Эрлинг Холанд / © Associated Press

Сборная Норвегии дома устроила феерическое избиение команде Молдовы в матче группового этапа квалификации на чемпионат мира-2026 по футболу. Поединок на стадионе "Уллевол" в Осло завершился со счетом 11:1 в пользу хозяев.

Сразу пять голов в составе норвежцев забил форвард "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд.

Покер оформил полузащитник "Рейнджерс" Тело Осгор. По одному мячу забили Феликс Мюре и Мартин Эдегор.

Гости ответили только одним взятием ворот – автогол в пассиве защитника норвежцев Лео Эстигора.

Обзор матча Норвегия – Молдова

Турнирная таблица группы I: Норвегия (15 очков, 5 матчей), Италия (9, 4), Израиль (9, 5), Эстония (3, 5), Молдова (0, 5).

В следующих матчах отбора на ЧМ-2026 норвежцы 11 октября примут Израиль, а Молдова 14 октября на выезде сразится с Эстонией.

Победитель квартета получит прямую путевку на ЧМ-2026. Сборная, которая финиширует второй, попытается отобраться на планетарное первенство через плей-офф.

Финальный турнир ЧМ-2026 состоится с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Мексике и Канаде. Это будет первый Мундиаль, в котором примут участие 48 сборных. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.