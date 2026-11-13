Норвегия запретила въезд российским и белорусским спортсменам для участия в соревнованиях

Флаг Норвегии / © Associated Press

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Правительство Норвегии запретило въезд в страну российским и белорусским спортсменам для участия в соревнованиях.

Об этом сообщает издание Reuters.

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В правительстве Норвегии объяснили, что в стране уже действуют строгие правила выдачи виз гражданам России и Беларуси, однако нынешняя ситуация требует дополнительных мер.

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"В Норвегии уже действует ограничительная визовая политика в отношении граждан России и Беларуси, но сейчас мы еще больше усиливаем критерии того, кому разрешено приезжать сюда", — отметила министр юстиции и общественной безопасности Норвегии Астри Аас-Хансен.

Отмечается, что иммиграционные органы и полиция получат указание отказывать во въезде или депортировать из страны профессиональных атлетов из страны-оккупанта и ее союзника, а также их сопровождение, если целью поездки является участие в спортивных мероприятиях.

Также отмечается невозможность отделения профессионального спорта РФ и Беларуси от государственных структур и вооруженной агрессии.

"Элитный спорт России имеет тесные связи с российскими властями и государственными структурами. Поэтому правительство считает, что участие России в международных спортивных соревнованиях нельзя рассматривать отдельно от продолжающейся агрессивной войны России против Украины. Беларусь поддерживала и способствовала военным действиям России", — говорится в официальном заявлении норвежского правительства.

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Ранее сообщалось, что Финляндия ограничила въезд российских спортсменов на территорию страны.

Также мы рассказывали, что Канада не будет выдавать визы россиянам на молодежный чемпионат мира по хоккею.

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